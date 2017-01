Solano: 'Lo de Ascues es una pena, pensábamos que se iba a consolidar allá'

El año 2017 inició con un movimiento intenso en el mercado de fichajes del Fútbol Peruano. Y uno de los regresos más llamativos fue el de Carlos Ascues, quien dejó el Wolfsburgo para integrarse nuevamente a las filas de Melgar en Arequipa. Sin embargo, su decisión no cayó a todos bien y fue Nolberto Solano el que comentó sobre tema.

“Lo ideal es que los jugadores convocados estén en nivel importante. Lo de Ascues es una pena, pensamos que se iba a consolidar allá, por cuestiones de fortuna, experiencia no se dio. Ricardo no cierra la puerta a nadie. Él prefiere contar con los de acá porque le da esa semanita extra que le da un ‘plus’ a la selección”, admitió el asistente de Gareca a radio Capital.

Si bien el regreso de Carlos Ascues es uno de los más notorios, no fue el único que llamó la atención de muchos. El caso de Juan Manuel Vargas es bastante similar al que en su momento vivió Nolberto Solano, cuando cómo en Inglaterra, decidió pegar la vuelta al Perú.

“Yo vine al Perú por un tema personal, me dio ese tema de venir, pero me volví rápido, el haber estado en una liga como la inglesa y venir acá con las mismas condiciones de siempre, los horarios, etc. Juan Vargas ya tomó la decisión, vamos a ver qué pasa”, sentenció Nolberto Solano.

Finalmente, Nolberto Solano aseguró que Ricardo Gareca y otros miembros del comando técnico viajarán a Ecuador para seguir de cerca a la Selección Peruana Sub 20. ““Ricardo va a la Sub 20, interesante de cara al futuro, ver torneo local, seguimientos los jugadores de afuera y a partir de allí seleccionará”, finalizó.

