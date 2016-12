Selección Peruana: ¿Raúl Ruidíaz podría seguir su carrera en el fútbol chino?

Raúl Ruidíaz cerró el año con buenos números en el Morelia de México por lo que no es raro que varios clubes intenten contratarlo para la siguiente temporada. Según su empresario, existe interés del fútbol chino.

David Pezua no dio detalles de la institución que pretende a la ‘Pulga’, pero confirmó que maneja una oferta concreta, la cual agregó es interesante en el aspecto económico.

“Lo de China es una alternativa. Hay que entender que el fútbol es una profesión bastante corta. Hay oportunidades que te pueden ofrecer una cantidad de dinero que muchos clubes de Europa no la pueden ofrecer”, dijo el representante en Radio Ovación.

Raúl Ruidíaz, sin embargo, todavía tiene contrato con Monarcas Morelia hasta la mitad del próximo año. Cualquier negociación tendrá que realizarse con el equipo mexicano, el cual podría exigir una cifra bastante elevado por su traspaso.

De otro lado, el propio delantero concedió una entrevista al mismo medio en la que aseguró que el 2016 fue la mejor campaña de su trayectoria. “Para un delantero el gol es sinónimo de confianza. Cuando llegué a México nadie me conocía, me mostré al máximo y me fue bien”, apuntó.

El fútbol de China ha realizado una gran inversión económica en los últimos años para potenciar su liga. Entre sus figuras están el argentino Ezequiel Lavezzi, el colombiano Jackson Martínez y el brasileño Hulk. Su última incorporación el delantero Carlos Tévez.

