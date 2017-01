Es muy fácil hablar o escribir luego de algún suceso, pero el análisis es necesario. La Selección Peruana Sub 20 versión 2017 ilusionó a muchos pues seis campeones entre el Sudamericano Sub 15 2013 y los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 formaban parte, reforzados por varios futbolistas con harta experiencia en Primera División.

La realidad nos dio otro duro golpe. La Selección Peruana Sub 20 se despidió del torneo sin ningún triunfo en primera ronda y sumando una nueva ausencia al Mundial. Ojo, la palabra fracaso puede tener varios significados pues la bicolor jamás ha sido campeón o clasificado a la Copa del Mundo desde el primer Sudamericano en 1954.

1.- La ausencia de un buen juego



La Selección Peruana Sub 20 no jugó bien, y esta es la madre de todo problema o reflexión. En cuatro partidos, salvo los primeros minutos ante Argentina, la bicolor nunca mostró un patrón de juego, algún ataque elaborado, algo distinto en el medio o un buen plan defensivo.



Bolivia, con menos de un mes de entrenamiento, desnudó todas las carencias de la Selección Peruana Sub 20 al ganarle 2-0 jugando un buen partido. Mostrando este pobre nivel en la cancha, ¿qué más se le puede exigir a este plantel?

Bolivia nos ganó 2-0 con total autoridad. (Video: You Tube)

2.- Problemas de formación (manya, qué novedad)



Cada dos años se juegan los sudamericanos de menores, y ya es tradición escuchar o leer sobre los problemas de formación en el fútbol peruano, como a un loro repetir lo que se le dice. Pasan varias generaciones, con algunos futbolistas con posterior éxito en el exterior, pero culparemos al dirigente, entrenadores, futbolistas, a la mosca que pasó, a todo.



El fútbol peruano históricamente ha formado mal. Pese a la apertura de nuevas instituciones en el fútbol de menores (curiosamente, ningún futbolista del Esther Grande de Bentín fue convocado a la Selección Peruana Sub 20) o los nuevos planes en la Federación Peruana de Fútbol, los malos resultados siguen caminando de la mano con la bicolor.



La última vez que la Selección Peruana Sub 20 no había ganado partido alguno en el Sudamericano fue en 2009. (AFP) La última vez que la Selección Peruana Sub 20 no había ganado partido alguno en el Sudamericano fue en 2009. (AFP)

3.- ¿Se eligió bien a Nogara?



"¿Cuál fue el mérito de Fernando Nogara para llegar a la Selección Peruana Sub 20?", me preguntó un hincha hace un año. Me dejó pensando. El único recuerdo del argentino en nuestro país son los cinco meses que dirigió, sin éxito, a Unión Comercio en 2013. además de ser asistente de Daniel Ahmed en Sporting Cristal en la temporada 2015.



Confíamos en el trabajo y la capacidad de Fernando Nogara, pero parece que el mérito de su elección fue llegar con Daniel Ahmed a la Videna. El mismo hincha me comentó, "fácil si Mariano Soso no se iba a Real Garcilaso, el entrenador de la Selección Peruana Sub 20 era él". Quizás no se equivoca.



Ojo, Fernando Nogara ya había trabajado junto a Daniel Ahmed en divisiones menores años antes. Cuestionarlo por ser argentino es una tontería. Además, es facilismo puro hablar con los resultados puestos, si a Perú le iba bien todos lo estaríamos elogiando.

Fernando Nogara declaró que el "Fair Play es una mentira en el fútbol" luego del polémico gol de Piero Alva a 'Chiquito' Flores en 2013. (Foto: EFE / Video: You Tube)

4.- Preparación física deficiente



La Selección Peruana Sub 20 salía a la cancha y parecía que se le cerraban los pulmones con el pasar de los minutos. En el debut ante Argentina, la bicolor tuvo varios futbolistas acalambrados y muestras de falta de físico ¡Y era el primer partido!



Hace varios (resaltemos por favor la palabra varios) años que las selecciones del Sudamericano Sub 20 juegan cada 48 horas. Este motivo no puede ser excusa del pobre nivel físico nacional. Los 'Jotitas' también descansaron en la última fecha en el Sub 17 de 2007, y bueno, todos conocemos su historia.

La Selección Peruana Sub 20 no se pudo levantar nunca en el torneo. (AFP) La Selección Peruana Sub 20 no se pudo levantar nunca en el torneo. (AFP)

5.- ¿Y la bolsa de minutos?



Justamente, el boom de los 'Jotitas' hizo que en las oficinas de la Videna de nacimiento a la famosa Bolsa de Minutos. Cuando la Selección Peruana Sub 20 clasificó a los Hexagonales en 2013 y 2015, la idea se llevó todos los elogios. Hoy se ve como un desperdicio de tiempo.



La Bolsa de Minutos y el Torneo de Promoción y Reservas son dos buenísimas ideas, pero muy mal manejadas en la práctica. Si los clubes siguen usando juveniles por usar o formando mal, de nada vale tener cientos de medidas. Una buena idea sería reformular su procedimiento.

Bonus track: No jugamos bien



Sí, otra vez. No jugamos bien. Sin una buena estrategia es imposible luchar por algo. La Selección Peruana Sub 20 de 2013 fue una fusión de buen juego con buenos resultados y por eso es muy recordada. Esta vez estuvimos muy lejos.

