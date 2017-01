Selección Peruana Sub 20 empató 1-1 con Municipal y quedó listo para el Sudamericano

Ya está todo listo. La Selección Peruana Sub 20 jugó su último partido amistoso previo a su viaje al Sudamericano Sub 20 de Ecuador ante Deportivo Municipal y el saldo terminó siendo positivo: un empate 1-1 que deja tranquilos a los de Fernando Nogara respecto al futuro.

El primer tiempo terminó a favor de los blanquirrojos que lograron abrir el marcador tras un buen tanto de Martín Távara, jugador de Sporting Cristal. Sin embargo, el segundo tiempo, los ediles de Marcelo Grioni salieron a buscar la igualdad: Álvaro Medrano puso el empate definitivo para la 'Academia'.

Con esto, se dio por finalizado el periodo de preparación de la Selección Peruana Sub 20 en Lima y ahora alistan las maletas para viajar a Ecuador. Este 15 de enero, la blanquirroja se subirá al avión en el aeropuerto Jorge Chávez e irán en búsqueda del sueño que los ubique entre los clasificación al Mundial de la categoría.

En Depor te recordamos la lista completa de la Selección Peruana Sub 20, en la que resalta nombres como los de Adrián Ugarriza, Roberto Siucho, Fernando Pacheco, Kevin Quevedo, Aldair Fuentes y otros más.

Esta es lal ista de los seleccionados peruanos sub 20 que viajarán a Ecuador (Foto: FPF) Esta es lal ista de los seleccionados peruanos sub 20 que viajarán a Ecuador (Foto: FPF)

Además, te contamos las fechas y horarios de los partidos de la Selección Peruana Sub 20:

19/01/2017 (7:15 p.m.) ►Perú vs. Argentina

21/01/2017 (5:00 p.m.) ►Perú vs. Bolivia

23/01/2017 (5:00 p.m.) ►Perú vs. Venezuela

25/01/2017 (7:15 p.m.) ►Perú vs. Uruguay

