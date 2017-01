Soñar no cuesta nada. La Selección Peruana Sub 20 está cerca de su debut en el Sudamericano y debe continuar con sus buenos resultados de las dos últimas ediciones. Luego de varios fracasos en el torneo, Perú ya se acostumbró a clasificar al hexagonal, así que ya les toca clasificar al Mundial.



Selección Peruana Sub 20 Argentina 2013



Los muchachos de Daniel Ahmed rompieron el molde. Pese al 'roche' por el caso Max Barrios, quedaron primeros en su grupo luego de ganarle 2-0 al vigente campeón mundial, Brasil.



Sigue en vivo ► Perú vs. Argentina: chocan en Ibarra por el Sudamericano Sub 20



La Selección Peruana no desentonó en el hexagonal y se midió de igual a igual ante sus rivales. La bicolor quedó a solo un gol de clasificar al Mundial, sin embargo nos quedamos con la inolvidable tristeza del tanto anulado a Yordy Reyna en los minutos finales del partido ante Chile.



a Yordy Reyna fue el goleador de Perú en el Sudamericano 2013, con cinco tantos.

Selección Peruana Sub 20 Argentina 1999



Pero nunca estuvimos tan cerca como aquel 1999. En ese año se vivía un situación parecida a la de hoy. El desinterés por la selección juvenil era notorio y, pocos eran los entusiastas que apostaban por llegar al Mundial. Todavía quedaban rezagos de la tristeza por la eliminación a Francia 98 de la selección mayor.



Arrancamos (para nuestra buena suerte) ante Venezuela y lográbamos un triunfo sufrido por 2 a 1, con un gol agónico al minuto 90 de Balbín. El aficionado empezaba a creer, aunque bueno, era Venezuela, en aquel entonces la más débil de Sudamérica. Argentina nos devolvía a la realidad ganándonos por 2 a 0.



El 'Pompo' Cordero, hoy exjugador, se ponía el equipo al hombro y un gol suyo nos clasificaba al hexagonal final, tras vencer por 2 a 1 a Ecuador. Poco importó la goleada que nos propinó Chile en la última fecha de esa etapa. Tendríamos posibilidad de revancha en el hexagonal.



a El 'Pompo' Cordero, en ese entonces jugador de Universitario, fue la figura del equipo peruano.

La irregularidad era el símbolo de esta selección. Ante los favoritos Argentina y Brasil caíamos goleados; sin embargo, en el triunfo ante Paraguay y el empate ante Uruguay, aparecían en su máxima expresión, los jóvenes campeones de Universitario en el 98. Los pupilos de Osvaldo Piazza, ahora con la blanquirroja, obedecían las indicaciones de Juan Carlos Oblitas. Cordero, 'Polvorita' Carrión, Jorge Araujo, Mario Gómez y Matellini aspiraban a ser a convertirse en los 'héroes' para quedar entre los cuatro mejores y hacer historia, clasificando a la Copa Mundial Juvenil.

a Mario Gómez también fue parte de aquel equipo que estuvo a punto de clasificar al Mundial Juvenil.

Chile fue el último escollo, Un triunfo nos clasificaba. Se repetía, ahora con los juveniles, la historia de las Eliminatorias a Francia. Sin embargo, esta vez el drama de la selección peruana se alargó durante todo el partido. Vencíamos 2 a 1 con tantos de Piero Alva y Pedro Ascoy. Para nuestra mala fortuna, el fantasma de los últimos minutos apareció. El mismo que ante Ecuador nos sacó del Mundial 98. Otra vez, era protagonista un árbitro. El argentino Ángel Sánchez validaba un gol en fuera de juego de la selección chilena y nuestro equipo quedaba fuera. El "casi" nuevamente aparecía y el hincha, desinteresado en los primeros partidos, terminaba de ver el partido con una gran frustración, un deja-vu que se repetía demasiado pronto. Nunca estuvimos tan cerca.

Bonus Track: Selección Peruana Sub 20 2015



El 'Chino' Rivera repitió la hazaña de clasificar a la Selección Peruana Sub 20 al Hexagonal, aunque con menos brillo. Perú fue tercero en su grupo, con un polémico empate sin goles ante Paraguay de por medio.



Ya en la fase final, la Selección Peruana Sub 20 perdió casi todos sus partidos. Solo alcanzó una victoria ante el cuadro guaraní por 3 a 1, en un partido donde se enfrentaban los eliminados del campeonato. Otra frustración que nuestra selección busca no repetir, en este Sudamericano de Ecuador.



Selección Peruana reconoció el estadio en el que debutará ante Argentina