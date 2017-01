Selección Peruana Sub 20 perdió volante para el Sudamericano por falta de documentos

Llegó con el sueño de defender la Selección Peruana Sub 20 en el próximo Sudamericano de Ecuador, pero no podrá cumplirlo. Collin Fernández no fue inscrito por la FPF en el torneo a disputarse desde el 18 de enero en el país norteño, porque no salió su nacionalización a tiempo.

El volante de 19 años y jugador del Chicago Fire de la MLS, llegó al Perú en setiembre para entrenar con la bicolor que dirige Fernando Nogara, y se ganó un puesto en el equipo. Sin embargo, un problema en su documentación lo obligará a regresar a los Estados Unidos para unirse a su equipo y empezar a trabajar con miras a la temporada 2017.

Sucede de que Collin Fernández es hijo de padre peruano pero no fue inscrito en el consulado peruano por lo que, al ser mayor de edad, debía tramitar la nacionalización y obtener su DNI para representar a la Selección Peruana. Lamentablemente, y a pesar de las múltiples gestiones, su nacionalización tardará en salir y eso lo obligó a tener que dejar el equipo nacional.

Dentro de todo es que el tramite de nacionalización continúa y el volante de 19 años podrá obtener la ciudadanía peruana, lo que le deja la puerta abierta para representar a la rojiblanca en cualquier momento que sea llamado. Sin embargo, al ser estadounidense, también puede representar a la selección de ese país.

Lamentablemente por problemas documentarios, Collin Fernández no jugará el Sudamericano Sub 20 Ecuador 2017 con la Selección Peruana, y volverá a Chicago para unirse a su club, que lo ha considerado como parte del plantel para esta temporada.

