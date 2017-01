De viajar en bote a hacerlo en avión. De jugar la Copa Perú con el club Deportivo Juvenil Iparía a defender los colores de la Selección Peruana Sub 20 en el Sudamericano. Y todo gracias al fútbol. Esa es la historia de Relly Fernández, uno de los veintitrés convocados por Fernando Nogara.



Relly Fernández, delantero de 19 años que pertenece a Carlos A. Mannucci, dejó su natal Iparía (Ucayali) por su deseo de convertirse en un futbolista profesional. Pero su vida no fue fácil debido a que muchas veces tuvo que viajar en bote. Depor te cuenta su historia.

Relly Fernández tiene contrato con Mannucci hasta finales del 2017. (FPF)

"De mi pueblo salíamos a jugar la Copa Perú a Pucallpa y viajábamos en bote. Ahora viajo en avión, no me lo imaginaba pero son cosas de la vida. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Creo que todo se lo debo a Dios y voy a seguir para adelante", nos cuenta Relly Fernández.

Es más, en muchas ocasiones duraba más de medio día. ¿Por qué tan largo viaje? Sucede que debía navegar el río Ucayali para salir o llegar a su natal Iparía. "Recuerdo que debía viajar dieciocho horas surcando el río Ucayali para llegar de Pucallpa a mi pueblo", comentó Relly Fernández.

En Carlos A. Mannucci, Relly Fernández jugaba como un delantero por fuera, pero Fernando Nogara lo ha ubicado de '9'. No se corre al reto y busca hacer historia con la Selección Peruana Sub 20. "Como 9 el 'profe' me ha pedido que este metido en el área. Mucha presión y estoy preparado. Quiero hacer muchos goles y llegar al mundial. Con mis compañeros queremos cambiar esto", lanzó.

Por último, Relly Fernández asegura que la Selección Peruana Sub 20 llegará bien al debut ante Argentina. "Estamos bien compactos, unidos, tranquilos, esperando que llegue la fecha del debut para saber para que estamos. Argentina y Uruguay serán rivales complicados, pero nos hemos preparado bien", finalizó.



