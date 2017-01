Selección Peruana sub 20: Ronaldo Andia, el defensa con nombre de crack que quiere hacer historia en el Sudamericano

Si te hablamos de Ronaldo fijo te vendrán a la mente dos cracks. Primero, recordarás al ‘Fenómeno’ que es el uno de los máximos goleadores de los mundiales. Y también pensarás en el portugués que hoy es para muchos el mejor ‘pelotero’ del mundo. Pero, la Selección Peruana sub 20 también tiene el suyo: hablamos de Ronaldo Andia.



Ronaldo Andia juega de lateral, pertenece a Sport Huancayo y es uno de los 23 jugadores que Fernando Nogara llevará al Sudamericano sub 20 a realizarse en Ecuador. No se hace roches por su nombre y quiere romperla en el torneo.

Ronaldo Andia jugando en uno de los amistosos ante Panamá. (Facebook) Ronaldo Andia jugando en uno de los amistosos ante Panamá. (Facebook)

“Sería bueno que me digan el Ronaldo peruano, que me haga conocido por ese nombre y juegue buenos partidos. Todos queremos que la sub 20 llegue al mundial y estamos haciendo las cosas bien”, le dijo a Depor.



¿Cómo nace su nombre? Su madre (Angélica Uculmana) se lo puso por consejo de su tío que era fanático del ‘9’ brasileño. “Soy el Ronaldo peruano y todo gracias a mi mamá que me puso ese nombre”, sostuvo.



Hoy Ronaldo Andia juega de defensa, aunque en menores era atacante. “Fui delantero en Cristal, pero en Huancayo me cambiaron de puesto en un partido contra Alianza(reservas) y lo hice bien”, cerró Ronaldo.

Además, Ronaldo Andia es fan de dos destacados futbolistas brasileños. “Neymar es un jugador muy encarador y Marcelo un monstruo”, cerró el lateral que tienen nombre de crack y quiere hacer historia en el Sudamericano sub 20.

► Selección Peruana Sub 20: la lista oficial para el Sudamericano de Ecuador

TE PUEDE INTERESAR