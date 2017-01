Infografía: Marcelo Hidalgo / Producción: Nicolás Villafana / Video: Mauricio Motta / Fotos: Eddy Lozano

La Selección Peruana Sub 20 está lista para un nuevo Sudamericano. Tras pasar al hexagonal final en las dos últimas ediciones, los dirigidos por Fernando Nogara esperan dar el gran salto y clasificar, por fin, al Mundial Sub 20.



Con tres campeones del Sudamericano Sub 15 2013 y tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, reforzado con futbolistas con mucho roce en Primera y Segunda División, se formó un plantel que puede dar pelea a cualquiera.



La primera vez que la Selección Peruana Sub 20 disputó un Sudamericano fue en 1954, quedando en el cuarto lugar. Tras algunas actuaciones decepcionantes a inicio de siglo, las últimas dos participaciones de la bicolor invitan a pensar en que hay una mejoría.





En 2013, el conjunto de Daniel Ahmed quedó a un solo gol de clasificar a la Copa del Mundial, mientras que hace dos años, el 'Chino' Rivera no la pasó tan bien al final, pero llegó al hexagonal. Curiosamente, el Sudamericano de Ecuador da una clasificación al Mundial de Corea del Sur, como sucedió con los 'Jotitas' hace diez años.



Grandes figuras del fútbol peruano han vestido la camiseta de la Selección Peruana Sub 20, ¿alguno de estos chicos tendrá la opción de poner en alto el futuro de nuestro balompié?



Foto portada: Federación Peruana de Fútbol