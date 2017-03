Soñar. La palabra que todo hincha de la selección peruana empezará a utilizar de aquí en adelante. Porque el equipo de Ricardo Gareca ha dado un golpe sobre la mesa, venciendo a Uruguay, para decir que está para luchar en las cuatro fechas que restan para que acaben las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Los goles de Paolo Guerrero y Edison Flores sirvieron no solo para voltear un encuentro que se inició perdiendo, sino también para que el hincha -positivo o negativo- olvide por un momento todo lo malo y se concentre en lo que pasó dentro del Nacional.

Con 18 unidades, en la sexta posición de la tabla, ¿cómo vimos a cada uno de los peruanos que vencieron a Uruguay?

Pedro Gallese: 7

El arquero peruano estuvo acertado cuando tuvo que estarlo. Cuando jugó en largo lo hizo con sentido -buscando a Guerrero- y con las manos fue correcto para atajar cabezazos, sin rebote, y sacar pelotas complicadas como el tiro libre de Luis Suárez.

Aldo Corzo: 7

El lateral derecho fue de menos a más. Empezó el partido con muchas dudas, Uruguay buscaba en largo a Rodríguez, quien estaba por su lado, y el de Universitario sufría para frenarlo. Sin embargo, los minutos pasaron y Corzo creció, dejó de dar ventajas y fue fundamental en cada pelota dividida.

Miguel Araujo: 7

El central que reemplazaba a Christian Ramos volvió a estar a la altura. Junto al 'Mudo', le tocó bailar con la más fea -Luis Suárez y Edinson Cavani- y nunca dejó de luchar un balón. Corrigió algunos desaciertos a la espalda de Corzo.

Alberto Rodríguez: 8

La serenidad de la selección peruana estuvo en los anticipos de Alberto Rodríguez, en las aguantadas que le hizo a Suárez y en los balones aéreos que ganó en el área. El 'Mudo' dio seguridad e impulsó al equipo en seguir adelante porque detrás tenían una garantía.

Miguel Trauco: 7

Otro partido correcto del lateral izquierdo de la bicolor. Se demoró cerrando en el gol de Carlos Sánchez; sin embargo, fue clave para la salida limpia del balón y, cuando tuvo que marcar, lo hizo con apremio.

Renato Tapia: 6

Partido discreto del volante de primera línea. Luchó los balones, peleó las divididas, pero falló mucho en los controles y en el pase. Estuvo más fino sin el balón, que con él cuando su clarividencia es clave para el juego de la selección.

Yoshimar Yotún: 8

Fue el cerebro, una vez más. Asistencia fenomenal para el gol de Paolo Guerrero y siempre acertado rompiendo líneas desde el pase. Su juego fue clave para que la bicolor se pueda asentar en campo contrario por muchos minutos del partido.

André Carrillo: 7.5

Gran partido del jugador del Benfica. Encarador con el balón y atento para presionar cuando la selección estuvo sin él. Por dentro o por fuera según las necesidades del contexto, Carrillo demostró que su estancia en Portugal le ha hecho mucho bien.

Christian Cueva: 5

El '10' de la selección no pudo culminar el partido debido a una lesión. Durante su estancia en el campo no fue tan determinante, aunque en muchas ocasiones retrocedía para apoyar en la salida del balón. No fue clave en tres cuartos de cancha.

Edison Flores: 8

Luchador, encarador y gambeteador. Edison Flores sigue creciendo en la selección peruana. Desde la banda supo juntarse con Paolo Guerrero y Paolo Hurtado para generar ventajas y profundizar. Anotó el segundo tanto de Perú.

Paolo Guerrero: 8

El líder de la selección dentro de la cancha. Guerrero fue receptor de muchos pases y supo librarse de los defensores uruguayos. Anotó un gol y, cuando estuvo de cara al arco, encaró con determinación.

Paolo Hurtado: 7.5

Ingresó para reemplazar a Christian Cueva y estuvo a la altura. Por dentro o por fuera, supo juntarse con sus compañeros de tres cuartos de cancha hacia adelante y nunca tuvo miedo de encarar. Demostró por qué fue convocado.

Andy Polo: 5

No ingresó bien a la cancha. Jugó los últimos 10 minutos y estuvo desacertado en el pase. Su tiempo en el terreno de juego pasó desapercibido.

Pedro Aquino: -

