La ansiedad sigue consumiendo al hincha peruano. Al despertar, mirando la televisión, escuchando la radio o interactuando en redes sociales, el tema es uno solo: la última fecha de la Eliminatoria, la gran chance que tiene la selección peruana de ir a la Copa del Mundo.



Y terminando el partido ante Argentina, quedó un sabor agridulce. A diferencia de las últimas fechas, esta vez los resultados de los otros partidos no favorecieron a nuestro equipo. Entró un rival más a la pelea (Paraguay) y Colombia no llegará clasificado, sino más bien vendrá a jugarse una final ante Perú. Había que sacar la calculadora otra vez.



No apto para cardíacos



Cuatro selecciones, tres posibles resultados y 81 escenarios para nuestra selección. Aquí te mostramos lo que necesita la ‘sele’ para clasificar o, en el peor de los casos, llegar al repechaje ante Nueva Zelanda. La carrera está a punto de terminar, tenemos 90 minutos para llegar a la meta. Todo el Perú espera celebrar la clasificación.



Y para que no te rompas más la cabeza, te presentamos los 81 escenarios de la última jornada. Y ojo que, si Perú consigue un triunfo el martes, el resultado de Paraguay será irrelevante. Y también, incluso perdiendo podríamos llegar al repechaje. Aquí todos los escenarios.

PERÚ CHILE ARGENTINA PARAGUAY RESULTADO GANA GANA GANA GANA CLASIFICAMOS SIEMPRE Y CUANDO TENGAMOS MÁS DIF . DE GOLES QUE ARGENTINA GANA GANA GANA EMPATA CLASIFICAMOS SIEMPRE Y CUANDO TENGAMOS MÁS DIF . DE GOLES QUE ARGENTINA GANA GANA GANA PIERDE CLASIFICAMOS SIEMPRE Y CUANDO TENGAMOS MÁS DIF . DE GOLES QUE ARGENTINA GANA GANA EMPATA GANA CLASIFICAMOS GANA GANA EMPATA EMPATA CLASIFICAMOS GANA GANA EMPATA PIERDE CLASIFICAMOS GANA GANA PIERDE GANA CLASIFICAMOS GANA GANA PIERDE EMPATA CLASIFICAMOS GANA GANA PIERDE PIERDE CLASIFICAMOS GANA EMPATA GANA GANA CLASIFICAMOS GANA EMPATA GANA EMPATA CLASIFICAMOS GANA EMPATA GANA PIERDE CLASIFICAMOS GANA EMPATA EMPATA GANA CLASIFICAMOS GANA EMPATA EMPATA EMPATA CLASIFICAMOS GANA EMPATA EMPATA PIERDE CLASIFICAMOS GANA EMPATA PIERDE GANA CLASIFICAMOS GANA EMPATA PIERDE EMPATA CLASIFICAMOS GANA EMPATA PIERDE PIERDE CLASIFICAMOS GANA PIERDE GANA GANA CLASIFICAMOS GANA PIERDE GANA EMPATA CLASIFICAMOS GANA PIERDE GANA PIERDE CLASIFICAMOS GANA PIERDE EMPATA GANA CLASIFICAMOS GANA PIERDE EMPATA EMPATA CLASIFICAMOS GANA PIERDE EMPATA PIERDE CLASIFICAMOS GANA PIERDE PIERDE GANA CLASIFICAMOS GANA PIERDE PIERDE EMPATA CLASIFICAMOS GANA PIERDE PIERDE PIERDE CLASIFICAMOS EMPATA GANA GANA GANA ELIMINADOS EMPATA GANA GANA EMPATA ELIMINADOS EMPATA GANA GANA PIERDE ELIMINADOS EMPATA GANA EMPATA GANA ELIMINADOS EMPATA GANA EMPATA EMPATA REPECHAJE SIEMPRE Y CUANDO TENGAMOS MÁS GOLES A FAVOR QUE ARGENTINA EMPATA GANA EMPATA PIERDE REPECHAJE SIEMPRE Y CUANDO TENGAMOS MÁS GOLES A FAVOR QUE ARGENTINA EMPATA GANA PIERDE GANA ELIMINADOS EMPATA GANA PIERDE EMPATA REPECHAJE EMPATA GANA PIERDE PIERDE REPECHAJE EMPATA EMPATA GANA GANA ELIMINADOS EMPATA EMPATA GANA EMPATA ELIMINADOS EMPATA EMPATA GANA PIERDE ELIMINADOS EMPATA EMPATA EMPATA GANA ELIMINADOS EMPATA EMPATA EMPATA EMPATA REPECHAJE SIEMPRE Y CUANDO TENGAMOS MÁS GOLES A FAVOR QUE ARGENTINA EMPATA EMPATA EMPATA PIERDE REPECHAJE SIEMPRE Y CUANDO TENGAMOS MÁS GOLES A FAVOR QUE ARGENTINA EMPATA EMPATA PIERDE GANA ELIMINADOS EMPATA EMPATA PIERDE EMPATA REPECHAJE EMPATA EMPATA PIERDE PIERDE REPECHAJE EMPATA PIERDE GANA GANA ELIMINADOS EMPATA PIERDE GANA EMPATA REPECHAJE SIEMPRE Y CUANDO CHILE PIERDA POR MÁS DE UN GOL EMPATA PIERDE GANA PIERDE REPECHAJE SIEMPRE Y CUANDO CHILE PIERDA POR MÁS DE UN GOL EMPATA PIERDE EMPATA GANA REPECHAJE SIEMPRE Y CUANDO CHILE PIERDA POR MÁS DE UN GOL Y ARGENTINA NO NOS SUPERE EN GOLES A FAVOR EMPATA PIERDE EMPATA EMPATA CLASIFICADOS SI CHILE PIERDE POR MÁS DE UN GOL Y SUPERAMOS A ARGENTINA EN GOLES A FAVOR .

REPECHAJE SI CHILE SOLO PIERDE POR UN GOL Y SUPERAMOS A ARGENTINA EN GOLES A FAVOR .

ELIMINADOS SI CHILE SOLO PIERDE POR UN GOL Y ARGENTINA NOS SUPERA EN GOLES A FAVOR. EMPATA PIERDE EMPATA PIERDE CLASIFICADOS SI CHILE PIERDE POR MÁS DE UN GOL Y SUPERAMOS A ARGENTINA EN GOLES A FAVOR .

REPECHAJE SI CHILE SOLO PIERDE POR UN GOL Y SUPERAMOS A ARGENTINA EN GOLES A FAVOR.

ELIMINADOS SI CHILE SOLO PIERDE POR UN GOL Y ARGENTINA NOS SUPERA EN GOLES A FAVOR. EMPATA PIERDE PIERDE GANA REPECHAJE SIEMPRE Y CUANDO CHILE PIERDA POR MÁS DE UN GOL Y ARGENTINA NO NOS SUPERE EN GOLES A FAVOR EMPATA PIERDE PIERDE EMPATA CLASIFICADOS SIEMPRE Y CUANDO CHILE PIERDA POR MÁS DE UN GOL , DE LO CONTRARIO REPECHAJE EMPATA PIERDE PIERDE PIERDE CLASIFICADOS SIEMPRE Y CUANDO CHILE PIERDA POR MÁS DE UN GOL , DE LO CONTRARIO REPECHAJE PIERDE GANA GANA GANA ELIMINADOS PIERDE GANA GANA EMPATA ELIMINADOS PIERDE GANA GANA PIERDE ELIMINADOS PIERDE GANA EMPATA GANA ELIMINADOS PIERDE GANA EMPATA EMPATA ELIMINADOS PIERDE GANA EMPATA PIERDE ELIMINADOS PIERDE GANA PIERDE GANA ELIMINADOS PIERDE GANA PIERDE EMPATA REPECHAJE SI SUPERAMOS A ARGENTINA Y PARAGUAY EN DIFERENCIA DE GOLES PIERDE GANA PIERDE PIERDE REPECHAJE SI SUPERAMOS A ARGENTINA EN DIFERENCIA DE GOLES PIERDE EMPATA GANA GANA ELIMINADOS PIERDE EMPATA GANA EMPATA ELIMINADOS PIERDE EMPATA GANA PIERDE ELIMINADOS PIERDE EMPATA EMPATA GANA ELIMINADOS PIERDE EMPATA EMPATA EMPATA ELIMINADOS PIERDE EMPATA EMPATA PIERDE ELIMINADOS PIERDE EMPATA PIERDE GANA ELIMINADOS PIERDE EMPATA PIERDE EMPATA REPECHAJE SI SUPERAMOS A ARGENTINA EN DIFERENCIA DE GOLES PIERDE EMPATA PIERDE PIERDE REPECHAJE SI SUPERAMOS A ARGENTINA EN DIFERENCIA DE GOLES (Y SI ESTAMOS IGUALES EN DIF ., EN GOLES A FAVOR ) PIERDE PIERDE GANA GANA ELIMINADOS PIERDE PIERDE GANA EMPATA ELIMINADOS PIERDE PIERDE GANA PIERDE ELIMINADOS PIERDE PIERDE EMPATA GANA ELIMINADOS PIERDE PIERDE EMPATA EMPATA ELIMINADOS PIERDE PIERDE EMPATA PIERDE ELIMINADOS PIERDE PIERDE PIERDE GANA ELIMINADOS PIERDE PIERDE PIERDE EMPATA REPECHAJE SI SUPERAMOS A ARGENTINA Y PARAGUAY EN DIFERENCIA DE GOLES PIERDE PIERDE PIERDE PIERDE REPECHAJE SI SUPERAMOS A ARGENTINA EN DIFERENCIA DE GOLES



