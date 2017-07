¿Cuánto afecta a la Selección Peruana el bajón futbolístico de Christian Cueva? 

Cuando los medios de Brasil analizan el bajo nivel de Christian Cueva en Sao Paulo, los comentarios preocupan. Por ejemplo, Globoesporte aseguró que la actitud del jugador "no gusta en la interna". Y dio detalles: Cueva, según informan, subió 5 kilos y "se le ve "falto de confianza y relajado".

Sí, "relajado". Una palabra dura para calificar a un futbolista del que tanto ha dependido la Selección Peruana en la era de Ricardo Gareca. Y fortalecen la idea: en Sao Paulo hay nuevos jugadores como Jonatan Gomez, Maicosuel y Lucas Fernandez que "se entrenan mejor" y dan pelea en el puesto de mediapunta.



Christian Cueva no marca un gol desde marzo, tiene nuevo técnico (Dorival Junior) y su equipo pelea los últimos puestos del Brasileirao 2017. Tiene contrato hasta 2021, pero ya se especula con su venta a un club europeo.



Entonces, una cosa está clara con miras a la próxima fecha doble de Eliminatorias que debe afrontar la Selección Peruana ante Bolivia (31 de agosto) y Ecuador (5 de setiembre): no tenemos a la mejor versión de Christian Cueva. ¿Cuánto afectará? Gareca y compañía no ignoran que su '10' no es el mismo de antes. En la fecha doble anterior, le costó aparecer con Venezuela y Uruguay. Lo mismo pasó en los amistosos ante Paraguay y Jamaica.



Lejos de esa realidad, el técnico argentino puso paños fríos cuando fue consultado: "No creo que tengamos que preocuparnos. Él no ha manifestado nada que pueda llegar a preocuparme. En el partido de la Selección Peruana ante Paraguay salió por un golpe y no quisimos arriesgar. A veces los jugadores pueden subir o bajar el rendimiento, pero mientras intente en el campo no me preocupa. Me preocuparé cuando no lo vea intentar", dijo.



Sin embargo, su respuesta a otra pregunta sí reveló preocupación: "Estamos esperando que muchos jugadores se repongan, que vuelvan a tener un determinado nivel. No debemos permitir que algo nos debilite. El compromiso cada vez tiene que ser mayor".



Hace dos años, Christian Cueva fue llamado por Gareca a la Selección Peruana a pesar de la lluvia de críticas (la opinión pública prefería a Cristian Benavente). Lo que pasó después lo sabemos de memoria: se convirtió en el '10' indiscutible de la y se ganó a la hinchada. En pocas palabras, la blanquirroja lo transformó. Cueva calló bocas. Y si lo hizo una vez, ¿puede hacerlo dos? Este debería ser el momento de repetir el plato.

