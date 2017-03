Alexander Callens: "Los que están en la Selección Peruana son unos privilegiados"

Mirará los partidos desde afuera, pero igual Alexander Callens aprovechó en dejar su aliento y también una 'chiquita' a sus compañeros de la Selección Peruana.

"Los que han sido elegidos han sido unos privilegiados y tienen que darlo todo por la camiseta porque se definirán la clasificación al Mundial", dijo el defensor en Ovación.

Asimismo, Callens aseguró que nadie lo ha llamado en la Selección Peruana, pero que está tranquilo y concentrado en su equipo.

"La verdad que no he hablado con nadie de la Federación ni del Comando Técnico de la Selección, pero no estoy preocupado por eso. Estoy concentrado en su totalidad aquí en mi equipo de New York. Si me convocan, bien. Voy a estar aquí siempre dando todo por mi equipo que me contrató", agregó.

Por último, el ex Sport Boys aseguró que la bicolor aún mantiene sus chances de inscribir su nombre en el próximo mundial.

"Todo se puede en esta vida. Los muchachos que están en estos momentos tienen que darlo todo. Luchar hasta el final", concluyó.

