Alexi Gómez sobre reemplazar a Farfán: "Me siento cómodo en cualquier posición"

Si se confirma la baja de Jefferson Farfán, Alexi Gómez tendría la dura misión de ocupar el lugar de la 'Foquita' ante Argentina en La Bombonera. El reto es grande, pero la 'Hiena' aseguró que está preparado.

El volante de Universitario de Deportes reveló que al principio no creía que era verdad su convocatoria; sin embargo ahora que está aseguró dejarlo todo en busca de un lugar.

"No sabía nada, iba para mi casa después de entrenar y recibí el llamado de los profes. Me dijeron que había pasado algo con Farfán y tenia que estar ahí. Al principio no lo creía, pero después me dio mucha felicidad", dijo Gómez.



Ya me hago una idea y estoy feliz por si me toca jugar. Hay que estar tranquilos, será un partido muy duro. Es lindo jugar con estadio lleno. Voy a dar lo mejor de mí, en la velocidad, recorrido y en todo lo que la gente sabe. Me siento cómodo, por derecha o por izquierda. ahora he comenzado a jugar más adentro, pero me siento cómodo en cualquier posición", agregó.



La 'Hiena' también habló sobre los elogios que recibió por parte de su entrenador en Universitario de Deportes, el argentino Pedro Troglio.

"Es la visión de Troglio, él me ve entrenando todos los días, sí él dice que estoy mejor que antes, coincido. Es un DT que te da mucha confianza", culminó.



