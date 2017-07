Alianza Lima: ¿Leao Butrón merece ser convocado a la Selección Peruana?

Ya casi no le quedan argumentos para debatir a las personas que consideran que, por edad, Leao Butrón no debe ser llamado a la Selección Peruana. El '1' trabaja en silencio y fecha a fecha demuestra lo contrario. Este miércoles se convirtió en una especie de 'santo' para Alianza Lima.

Al golero de 40 años no le interesó llegar sentido tras sufrir una aparatosa caída el último fin de semana, igual se paró bajo los 3 palos y fue la exorbitante figura de los íntimos ante Sporting Cristal.

"Ya no se que hacer para que me convoquen", dijo hace unos días. Y es verdad, ¿o no? En esta nota tienes carta libre para decidir, ¿aún a sus 40 años Leao Butrón merece estar en la Selección Peruana?

