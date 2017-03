Álvaro Recoba: "A Uruguay siempre le ha costado ganar a Perú en Lima"

Con una pegada increíble y precisa, que muchas veces ridiculizaba al arquero rival, Álvaro Recoba fue uno de los mejores jugadores que tuvo el fútbol uruguayo por la década de los 90. El 'Chino', cómo lo apodaban, tuvo una brillante carrera por Europa. Inter de Milán fue sin duda el equipo que fue testigo de su mejor momento futbolistico donde fecha tras fecha de la Serie A hacia vibrar de emoción el Estadio Giuseppe Meazza con regates, definiciones de larga distancia y, sobre todo, con ese temperamento que caracteriza al jugador charrúa que le hacia ganar el corazón del hincha italiano.

En la retina del hincha peruano aún están latentes los dos golazos que Álvaro Recoba le anotó a Perú por las Eliminatorias en Lima. El primer tanto del 'Chino' fue el 10 de setiembre de 1997, cuando la bicolor salió airosa por 2-1 con tantos de Roberto Palacios y Germán Carty. Cuatro años más tarde volvería a anotarle a Perú, pero esta vez Uruguay sí se quedaría con el triunfo por 2-0 que nos dejó nuevamente eliminados de un Mundial.

Depor conversó con Recoba, quien confesó que los partidos contra la bicolor en Lima siempre fueron complicados.

¿Qué recuerdos tienes de los duelos entre Perú vs. Uruguay?

Recuerdo mucho el partido que jugamos en Lima por el Mundial de Francia 98, donde anoté un gol y el marcador final quedó 2-1. Lamentablemente terminamos perdiendo con tantos de ‘Chorri’ Palacios y Carty. Ese partido lo disputé muy joven y pese al resultado adverso me marcó mucho.



¿Qué imagen te ha dejado esta selección peruana al mando del profesor Ricardo Gareca?

Sinceramente siempre digo que la selección peruana, pese a que los resultados no le favorecen, futbolísticamente es muy peligrosa. Las expulsiones, tema de lesiones y mala suerte han condicionado mucho lo que es su calidad de juego. Ricardo Gareca ha vuelto a un Perú competitivo que no le teme a nadie.

¿Qué partido te parece que Perú mereció mejor suerte en estas Eliminatorias?

Contra Argentina, Perú fue mucho más y mereció un mejor resultado. Lamentablemente solo consiguió un punto cuando por juego el resultado fue mezquino. Por eso, te digo que la selección peruana es peligrosa y Uruguay tiene que tomar sus precauciones para este partido del día martes.



¿Consideras que Uruguay es favorita para ganar este partido?

Es obvio que Uruguay se encuentra en una situación inmejorable para clasificar al Mundial, pues estas Eliminatorias Sudamericanas son las más complicadas que hay. Uruguay viene golpeado tras caer en el Centenario. Fue un resultado que nadie se lo esperaba, pero en Lima siempre nos ha costado conseguir buenos resultados.

Con la derrota ante Brasil en Montevideo y con el puesto en la tabla, ¿están obligados a sumar en Lima?

Sí, nadie se espero que Uruguay cayera de esa manera ante Brasil. Ese resultado hace que estemos obligados a sumar, pero como te digo, será un partido complicado para ambos por la necesidad de sumar que tienen ambas selecciones en estas Eliminatorias.

¿Consideras que Pizarro, Solano y Roberto Palacios merecieron llegar a jugar un Mundial?

A mi la única selección que me gustaría ver siempre en un Mundial es Uruguay (risas). Yo creo que sí, pero en momentos puntuales la mala suerte les jugó en contra.

¿Qué me puedes decir de esta nuevas apariciones de futbolistas peruanos como Cueva, Trauco, Polo y Ruidíaz?

Te digo la verdad. Yo no sigo mucho el fútbol hoy en día. Lo que te puede decir es que Guerrero, Pizarro y Farfán son los mejores futbolistas peruanos que he visto. No sé si Farfán esté en la selección peruana, personalmente no creo que hayan jugadores con esa categoría.

¿Quién te enseñó a pegarle de esa manera al balón?

Eso es algo innato, pero al mismo tiempo es algo que se trabaja. Con el paso del tiempo me fui adaptando mucho más al balón detenido, porque mi condición física con los años no era la misma que cuando tenía 20. Por esa razón perfeccioné ese talento para seguir siendo útil en un campo de juego.

¿Eres amigo de algún futbolista peruano?

Tuve una buena relación con el lateral izquierdo Martín Hidalgo y además tengo mucho respeto por 'Chorrillano' Palacios, Nolberto Solano, 'Chemo' Del Solar y Claudio Pizarro, jugadores que fueron cracks para su país.



¿Te ves dirigiendo algún equipo?

Lo mio va por otro rubro. Estoy pensando postular como presidente en las próximas elecciones del club Nacional (Uruguay). Básicamente esa es mi idea.



Entonces ¿Quieres seguir el ejemplo de Juan Sebastián Verón?

Sí, tal cual. El fútbol necesita hoy muchos cambios y tengo muchas ideas que quiero plasmar en Nacional. Hay que mirar modelos para mejorar una institución, pero no se debe copiar, es lo que yo pienso.

¿Alguna anécdota en tú estadía en Lima?

Siempre lo recordaré este hecho curioso, pues sucedió cuando estábamos ganando 2-0 y fui sustituido. La gente peruana se paró a aplaudirme cosa que no sucede en ningún otro país.



