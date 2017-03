Andrés Mendoza sobre Christian Cueva: "Déjenlo tranquilo, lo mío fue diferente"

Andrés Mendoza hizo una pausa en su larga lista de llamadas a los hinchas para hablar con Depor sobre Christian Cueva. Para el 'Cóndor', es injusto que se critique de manera severa al volante por el gol fallado ante Venezuela. Aseguró que no hay comparación con lo que le sucedió a él ante Ecuador en 2005.



¿Ha sido una catarsis el comercial en el que ofreces disculpas a los aficionados?

Me da mucha alegría haber hecho eso. Era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Gracias a la compañía Entel se pudo hacer realidad. Estoy más tranquilo ahora.



¿Qué piensas de lo que le sucedió a Cueva ante Venezuela?

Son cosas que pasan. Todos cometemos errores y los que conocen de fútbol lo deben saber mejor. Él quiso hacerla de esa manera, pero creo que la cabeza no es su fuerte. Podía pararla, pero no es fácil. Lo mejor es que no se perdió. La gente debe saber que Perú está haciendo bien las cosas. Esperemos que el martes contra Uruguay puedan sacar un buen resultado.

Christian Cueva fue víctima de menes tras el partido con Venezuela.

¿Qué te parece que ese fallo de Cueva sea comparado con el tuyo?

No hay comparaciones. Faltan muchos partidos todavía. No es una final. Además, Cueva ha hecho goles con la selección y también fallo en otras oportunidades. No viene al caso hacerle esas cosas a él. Porque yo hice el comercial, ya comienzan los memes con él. Si Paolo falla contra Uruguay, también le van a hacer lo mismo. Eso de los memes viene de gente que no hace nada. Hay que dejarlo tranquilo.

Cueva dijo al final que uno debe estar en la cancha para saber lo que se siente.

Desde la tribuna yo también puedo ver. Cualquiera que ha jugado sabe que adentro es distinto. Uno tiene que estar concentrado, estar bien. No es que yo voy y hago el gol. Fácil, yo te doy la pelota y tú hazlo. Es difícil entenderlo para una persona que no sabe. Son hinchas, van a criticar porque van al estadio y pagan su plata para ver a su selección. Son cosas buenas y malas. Hay que respetarlo.

¿Debe llamar a los hinchas y pedir disculpas?

No, lo mío es diferente. Cuando Cueva ha venido hizo goles, y también en su club (Sao Paulo). Entonces, todo el que falla un gol tiene que hacer un comercial. Él debe sentirse tranquilo. Veo los partidos de la selección y me da gusto que esté jugando bien.