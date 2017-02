Andrés Mendoza quiere volver al fútbol profesional: “Soy rápido a pesar de los años”

Andrés Mendoza está a puertas de cumplir 39 años de edad. Y hace casi 3 no juega un equipo del fútbol profesional luego de su paso por el hoy descendido Pacífico. El ‘Cóndor’ confesó que quiere volver a jugar en un equipo. No importa si es de Primera o Segunda División. Solo quiere volver



“Si hay oportunidad de volver a jugar, no hay problema. No he dejado de jugar. Soy rápido, a pesar de los años. Siempre queda algo. Por ahora, solo entreno y juego. Pero la veo bien difícil [que me contraten], porque muchos clubes comenzaron su pretemporada y falta poco para que el campeonato arranque”, dijo Andrés Mendoza a Gol Perú.



Por su pasado en Sporting Cristal, con quien consiguió un título nacional y llegar a la Copa Libertadores en 1997, Andrés Mendoza analizó al conjunto de ‘Chemo’ del Solar, que fue el único club más popular en ganar en su partido de presentación. Los celestes ganó 1-0 a Deportivo Cali en el Estadio Nacional.



“Vi el partido que afrontaron. Por lo que vi en el duelo que se realizó en el Estadio Nacional, Sporting Cristal se está manejando bien. Están saliendo de una pretemporada. Los que entraron luego, el fútbol se hizo más rápido. Cristal es Cristal y siempre pelea el título. Ahora se le viene la Copa Libertadores. Espero que superen la primera fase”, agregó Andrés Mendoza.



Andrés Mendoza y el gol que falló ante Ecuador. (Foto: USI) Andrés Mendoza y el gol que falló ante Ecuador. (Foto: USI)

Como se recuerda, Andrés Mendoza se consolidó en el primero de Sporting Cristal en la era Franco Navarro (1998). El delantero la rompió gracias a las asistencias del paraguayo Javier Ferreyra y migró a Europa. Específicamente al Brujas de Bélgica, donde no se cansó de alzar títulos.



“Me dirigía Franco [Sporting Cristal]. Él me dio la oportunidad de jugar y el equipo que teníamos era bueno. El ‘Pelado’ Ferreyra me daba todos los pases para anotar. Creo que hice 18 goles y luego me fui a Europa”, recordó Andrés Mendoza.



Andrés Mendoza y su etapa en la Selección Peruana es la más recordada, debido a que al delantero se le vio envuelto en escándalos nocturnos, lo cual perjudicaba, según los hinchas, su performance con la blanquirroja. Como el gol que falló solo frente al arco ante Ecuador en las Eliminatorias Alemania 2006.



“La Selección [de Ricardo Gareca] ya tiene un once ideal, que ha jugado varios partidos. Espero que saquen puntos en Venezuela y en Lima [Uruguay]”, concluyó Andrés Mendoza.



Alianza Lima vs. Juan Aurich corre riesgo de suspenderse por fuertes lluvias [VIDEO]

LEE ADEMÁS...