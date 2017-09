Ricardo Gareca hizo oficial la lista de convocados de cara a los duelos decisivos ante Argentina y Colombia. De hecho, el ‘Tigre’ se pronunció sobre el buen momento de la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018 y aseguró que irá a Buenos Aires por los tres puntos.

En ese sentido, Gareca elogió la campaña de Sergio Markarián con la Selección Peruana la Eliminatoria pasada, así como a Pablo Bengoechea, a quien calificó de dispuesto a facilitarte información de sus dirigidos.

Ricardo Gareca, además, se alejó de las preguntas polémicas que realizó la prensa argentina sobre su futura chance de dirigir a la ‘albiceleste’. Por supuesto, el técnico de la Selección Peruana fue tajante con su respuesta.

“Vamos a viajar un día antes del partido. No creo que se viva un ambiente hostil. No creo que haya una agresión. El argentino es muy pasional, pero no al grado de agresión. Nos hubiera gustado tener a la inmensa colonia de peruanos en argentina, pero los cupos son limitados. Sé que van a estar ahí”, dijo Gareca en conferencia.

