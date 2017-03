Bengoechea: "No hay nada que haga pensar que Uruguay deba tener un cuidado especial con Perú"

Jugó dos Copa América y un Mundial vistiendo la camiseta de su país. Fue asistente técnico de Sergio Markarián en la Selección Peruana y, como por si fuera poco, tomó el mando de la bicolor en 2014. Si hay una voz autorizada para hablar en la previa del Perú vs. Uruguay es la del charrúa Pablo Bengoechea, hoy DT de Alianza Lima.

"Creo que Uruguay juega en forma similar todos los partidos. No cambia donde juegue. Aquí en Perú no hay altura, el clima es bueno. No hay nada que haga pensar que Uruguay tenga que tener un cuidado especial. Con los delanteros que tiene Uruguay, con el trabajo de equipo que posee, creo que va a salir a ganar tres puntos", comentó para Tenfield.

Agregó: "Perú con la desesperación de que para mantener la ilusión está obligado a ganar. En algún momento se va a desesperar en la búsqueda de ese resultado".

Pablo Bengoechea también hizo un análisis del duelo de la Selección Peruana ante Venezuela.

"Perú hizo un primer tiempo donde no le salieron las cosas, perdía bien ante Venezuela, incluso tuvo alguna chance de gol más. En el segundo tiempo reaccionó, hizo un gran trabajo, logró empatar y estuvo a punto de ganarlo. Incluso tuvo situaciones de gol muy claras. Fueron dos tiempos muy distintos. Para el martes, se da un partido donde los países tienen objetivos o viven momento diferentes. Uruguay casi clasificado y Perú por mantener la ilusión de pelear hasta el final".

