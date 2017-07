Carlos Cáceda: "Leao Butrón está tapando bien, pero no es el único"

Carlos Cáceda no tiene problemas en reconocerlo: "Leao Butrón está tapando muy bien en Alianza Lima". Sin embargo, si hay que hablar sobre una posible convocatoria a la Selección Peruana, el portero de Universitario de Deportes prefiere poner paños fríos.

"Leao Butrón tiene buen desempeño en el campeonato y mucha experiencia, pero no hay que olvidar que también hay porteros de provincia que lo están haciendo muy bien", explicó para la prensa en la previa del choque de la 'U' ante Sporting Cristal.



Incluso lanzó nombres: "Están Steven Rivadeneyra de Alianza Atlético de Sullana y Exar Rosales de Comerciantes Unidos. No solo Leao. Es cuestión de mirar y no enfocarse en uno solo".

Carlos Cáceda es normalmente convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana, junto a Pedro Gallese, de Veracruz de México, y José Carvallo, de UTC de Cajamarca. ¿Alguno quedará fuera para la próxima fecha doble de Eliminatorias para darle paso a Leao Butrón?

"Yo pienso en mí, en tener una regularidad en Universitario de Deportes para seguir aspirando a una convocatoria, que es lo que todo jugador quiere", aseguró.

