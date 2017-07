Caso Cabrera en el TAS: "Argentina quiere llevar agua para su molino"

Las noticias que llegaron desde Argentina, en las que señalan de que el TAS le quitará los puntos a Perú y Chile son, según Natale Amprimo, integrante del grupo que defiende los intereses de la FPF ante el ente de justicia, rumores que buscan generar informaciones falsas, pero aseguró que la AFA y las otras asociaciones que piden revocar el fallo de la FIFA "buscan apoyar una medida antireglamentaria".

Amprimo, en diálogo con el programa Fútbol como Cancha, señaló que toda esta información no es mas que "una especulación que busca generar noticia de un tema muy sensible", dijo sin dejar de acotar que el TAS no puede tener un fallo para dejar contentos a todas las partes porque "El reglamento no establece sanción gradual, sino sanción unica si se comprueba que una selección utiliza un jugador inelegible".



El abogado de la FPF recordó que el reclamo de Bolivia ante el TAS es contra la FIFA y no contra Perú y/o Chile. "La FIFA sancionó y ratificó el fallo y el litigio es ahora entre ellos y en medio hay unos cuantos interesados que lejos de combatir la práctica indebida buscan apoyar una medida antirreglamentaria y antidisciplinaria para llevar agua para su molino. Y nosotros no podemos prestarnos a ese juego", indicó.

Y señaló de que el primer fallo de FIFA es válido porque las bases de las Eliminatorias y el Código Disciplinario "son normas complementarias, lo que permite que FIFA actúe de oficio en un caso que ha sido repetitivo porque Bolivia alineó a este jugador en dos torneos distintos"; recordó.



Natale Amprimo, además, contó que la mañana de este miércoles se comunicó con Luca Tarzia, otro de los integrantes del grupo defensor de la FPF ante el TAS, quien le señaló de que el fallo saldría a mas tardar el 15 de agosto.