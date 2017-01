'Chalaca' Gonzales: "Juan Vargas bien entrenado es 10 veces más que Trauco"

Cuando se recuerda los primeros pasos de Juan Manuel Vargas como futbolista profesional, siempre se le atribuyó su descubrimiento a César Gonzales. Y es que el popular 'Chalaca' en algún momento contó que vio al 'Loco' jugando una 'pichanga' en Magdalena del Mar. Ese fue tan solo el inicio.

Y aunque muchos crean que el regreso del 'Loco' al fútbol peruano significa el final de su carrera, para su descubridor esa frase puede ser muy gratuita para un jugador que se puso al hombro la Selección Peruana durante la era de 'Chemo' Del Solar. 'Chalaca', como buen padre futbolístico, defendió a su hijo.

"No he hablado con el 'Loco', pero creo que él está regresando para estar cerca a una nueva convocatoria y que eso lo pueda relanzar para que lo contrate un equipo en el extranjero. Juan Vargas tiene una calidad tremenda y nadie puede dudar de eso. El 'Loco' bien entrenado, mejorado y jugando seguido es diez veces más que Trauco", comentó 'Chalaca' Gonzales a Depor.



Chalaca Gonzales y el 'Loco' Vargas en el 2008 (Foto: Archivo) Chalaca Gonzales y el 'Loco' Vargas en el 2008 (Foto: Archivo)

Por otra parte, 'Chalaca' Gonzales piensa que Juan Vargas tiene en sus planes seguir su carrera en el extranjero, pero mucho dependerá de lo que pueda hacer en la 'U'.

"Yo me imagino que él ha querido 6 meses para potenciarse y relanzarse a que lo vean en la Selección y luego pueda salir", argumentó el experimentado entrenador que también lo dirigió en la Selección Peruana Sub20 del 2003.

SOBRE JEFFERSON FARFÁN

Otro 'hijo' futbolístico que tuvo 'Chalaca' Gonzales a lo largo de su carrera ha sido Jefferson Farfán. Y es que la 'Foquita' fue uno de los jugadores que mejor le respondió en la obtención de la medalla de Oro en los Juegos Bolivarianos del 2001 y también en el Sudamericano Sub20 del 2003. Años han pasado desde aquellos hechos, pero el todavía entrenador no teme en criticar al exdelantero del Schalke 04.

Jefferson Farfán en la Selección Peruana (USI) Jefferson Farfán en la Selección Peruana (USI)

"Farfán (a diferencia de Vargas), estuvo más en actividad y es goleador. Es jugador de ataque y yo no sé cuando va a darse cuenta del tiempo perdido y ponerse a jugar. Es una persona que es mil veces necesaria a la Selección Peruana. De repente el 'Loco' ya no, pero Farfán tiene que pisar tierra y yo se lo dije en su cara un día porque es mi hijo. Él no puede pasar tiempo y no tener nada. Farfán es necesario para Perú hoy día. Tiene que jugar por el equipo que sea", contó 'Chalaca' Gonzales.



