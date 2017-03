'Chorri Palacios: "Andrés Mendoza se disculpa, pero otros me llaman y me dicen '¿por qué se la diste?'"

No puede con su genio. Andrés Mendoza se ha convertido en tendencia en estos días al recordar el gol que falló con la Selección Peruana y disculparse gracias aun comercial de televisión y Roberto Palacios salió a 'vacilarlo'. Su excompañero aseguró que por ese comercial ahora lo llaman a él pero para requintarlo.

En entrevista con Radio Capital, al 'Chorri' le preguntaron por Andrés Mendoza y su comercial y señaló que "Él está llamando a disculparse y a mi me llaman y me preguntan '¿por qué c... le dí la pelota?'", causando la risa de sus entrevistadores. Y es que viendo la jugada, el ex '10' de la blanquirroja inicia el ataque en el choque ante Ecuador, del 30 de marzo del 2005, recuperando la pelota y lanzando el balón al vacío. El desenlace ya todos lo conocen.

Pero no solo habló para vacilar al Cóndor. Palacios también habló de Christian Cueva y el buen momento que tiene en la Selección Peruana. Eso sí, a pesar que lleva la '10', pidió que no los comparen porque "somos diferentes" y aseguró de que Alberto Rodríguez podrá anular a Luis Suárez.

"Para este compromiso frente a Uruguay, Alberto (Rodríguez) llegará mejor que ante Venezuela y estoy seguro de que va a anular a Luis Suárez. Perú tiene que preocuparse en hacer un buen partido, para que los uruguayos se preocupen de nosotros", señaló

Finalmente aconsejó a los jugadores de la Selección Peruana a que "sean un mejor grupo y dejen de regalar los primeros tiempos". El 'Chorri' no entiende qué pasa o si es la falta de un líder. "En mis tiempos había gente en la Selección que enchufaba al grupo y creo que está faltando eso porque entran muy pasivos. Falta quien los haga reaccionar y hacerles entender lo que están jugando".

