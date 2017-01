Christian Cueva: "Este año debe ser de la Selección Peruana"

El año 2016 fue muy bueno para Christian Cueva. El talentoso volante dejó el Toluca de México para enrolarse al Sao Paulo de Brasil. Y este 2017, 'Cuevinha' sabe que tiene que ser mejor. Por ello, el '10' de la Selección Peruana comentó cómo va su periodo de preparación con su equipo para esta temporada.

"Llegué un poco tarde a la pretemporada por una enfermedad en la garganta. El calor en Lima te hace tomar bebidas heladas eso me produjo una inflamación en las amígdalas, pero ya estoy mejor. Ahora estoy trabajando con el club y todos los días han sido parte física. Espero que desde mañana ya pueda trabajar con el balón", señaló 'Cuevita' desde Estados Unidos, donde jugará la 'Florida Cup', a radio 'Ovación'.



Por otra parte, Christian Cueva no ocultó su alegría porque esta temporada volverá a ponerse la camiseta número '10' en un equipo. Como se recuerda, el enlace utilizó la 13 hasta diciembre del año pasado, ya que Ganso tuvo la diez, pero emigró al Sevilla de España y ahora sí utilizará su casaquilla favorita en Sao Paulo.

Cueva llevará la '10' del Sao Paulo (Internet) Cueva llevará la '10' del Sao Paulo (Internet)

"Es algo lindo, siempre me gustaba el número 10 desde muy chico, pero la 13 me ha traído grandes cosas, pero el número es relativo porque lo importante es hacer las cosas de la mejor manera, que vaya mejorando cada día por el bien del equipo, por el mío y por la selección", agregó Christian Cueva.

SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA

Hablar con Christian Cueva siempre es sinónimo de la Selección Peruana. Y esta semana el tema del Mundial estuvo en el tapete: con los 48 equipos a partir del 2026, las posibilidades crecen para la bicolor. Pero aun falta mucho.

"Nosotros debemos trabajar el doble, sin pensar en los cambios que puedan hacer en la FIFA, este año tiene que ser el mejor para la Selección y conseguir la tan ansiada clasificación al Mundial", añadió Christian Cueva.

"Hoy en día no (estamos en el Mundial). La tabla dice que no, pero no podemos decir que no podremos estar. Siempre voy a tener la confianza y las ganas de hacer lo mejor por la selección y de llegar al Mundial tan deseado", finalizó 'Cuevinha'.



