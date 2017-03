"Cicatriz", responde Carlos Esquivel cuando le preguntamos si su peinado está inspirado en Christian Cueva. El clon del volante de la Selección Peruana vive en Caracas, pero es peruano. Y hoy llegó hasta Maturín, lugar donde la bicolor enfrentará a Venezuela por la fecha 13 de las Eliminatorias.

Carlos reconoce su parecido con Cuevita. "Toda la gente me lo dice", pero asegura que su lugar es en el área. "Yo juego de delantero". Además, contó que hasta el momento no se ha encontrado con el Christian original. "No lo conozco todavía personalmente".

Christian Cueva El clon Christian Cueva espera gritar los goles de su ídolo. (Jesús Saucedo)

Luego, siempre con una sonrisa, envía un mensaje para su ídolo: "Tiene que ponerle garra para llevarnos los tres puntos que necesitamos en la Selección Peruana. Fuerza Cueva".

Y espera gritar sus goles: "Hoy con todas vibras para ganar con goles de Cuevita".

