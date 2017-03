Christian Cueva describió cómo se encuentra su barrio en Trujillo tras huaicos

Ni bien piso suelo peruano, Christian Cueva embarcó en vuelos nacionales a su familia con destino a Trujillo. Claro, la ciudad sufre la activación de huaicos, y ello ha afectado las viviendas de los abuelos y tíos del crack de Sao Paulo, según reconoció el mismo atacante de la Selección Peruana.



“Yo tengo amistades de El Porvenir de Trujillo y, lamentablemente, no tenemos comunicación. Crecí en mi barrio Buenos Aires, ubicado cerca a la playa, donde hoy se está inundando todo. Mis abuelos y unos tíos han sido afectados por esas cosas, pero lo importante para mí es que estén vivos”, dijo el ‘hijo de Huamachuco’.



(Video: Edú Latoche)

Como se supo, Christian Cueva ayudará a los damnificados de Trujillo, que vive su tercer día de huaicos. Consecuentemente, las calles y avenidas de la capital liberteña lucen arruinadas. Colchones, sillas, cajas y otros objetivos ucen varados en medio de charcos y lodo.



“A mí no me gusta decir qué cosas estoy donando, yo soy una persona que se mantiene de esa manera. No tengo que gritarle al mundo mi ayuda. Mi familia está viajando hacia Trujillo. Es un riesgo, lo sé. Es muy duro. Ayudaré de cualquier manera. No me gustaría que estas cosas pasen en ninguna parte de nuestro Perú.En este momento, le pasó a mi familia y tengo que estar pendiente de ellos, pese a mi ausencia”, agregó Christian Cueva.



En ese marco, Cueva reconoció que una victoria ante Venezuela este jueves en Maturín sería ideal para “alegrar” a un país que es castigada por la naturaleza.



“Tenemos que ponernos la mano al pecho y colocarnos en su situación”, concluyó Christian Cueva, que viene de anotar dos goles seguidos con Sao Paulo.

