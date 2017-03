Christian Cueva tras perder el gol del triunfo de Perú ante Venezuela: "No podré dormir"

El volante de la Selección Peruana Chirstian Cueva se mostró dolido por la oportunidad de gol que perdió ante Venezuela en el último minuto del partido, en el estadio Monumental de Maturín. Iba a significar la conquista del triunfo,

"Me sentí mal por la ocasión. No voy a poder dormir", señaló 'Aladino' en CMD a la salida de estadio. El centro de Miguel Trauco no pudo ser conectado por el jugador del Sao Paulo, a pesar de no tener marca.

Perú en los ojos del mundo: así informó la prensa tras empate ante Venezuela [FOTOS]

El volante de la bicolor asumió la total responsabilidad de la acción desperdiciada. Es un momento duro para él. "Hay que estar adentro de la cancha para sentirlo. Pero es mi responsabilidad. De nadie más", apuntó.

Más allá del fastidio, Christian Cueva manifestó que lo mejor en este momento es pasar la página y descansar. Afirmó que el equipo necesita recuperar energías para el choque del martes frente a Uruguay en el Estadio Nacional.

"Tenemos una final más y somos conscientes de que el único resultado que nos sirve es ganar. Me hubiese gustado darle una alegría al país por la situación que se atraviesa. Ojalá Dios nos de una revancha", finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Gareca: su gesto en el gol que falla Cueva a los 90 minutos [VIDEO]