Después de la época dorada que vivió Hugo Sotil en Barcelona en los 90, no existió otro ‘Cholo’ del que los peruanos nos sintiéramos tan orgullosos. Hoy, en cambio, Christian Cueva ha regresado nuestra raza a la órbita del reconocimiento público, gracias a esa quimba y capacidad para romper cinturas en el país del ‘Rey’ Pelé; un mundo en el que los futbolistas emulan las jugadas de Ronaldinho para ser ovacionados por los ‘torcedores’. Y el ‘Hijo de Huamachuco’, sin hablar portugués, lo ha logrado con disciplina y buenas decisiones.



Christian Cueva está de moda en Brasil. Le dicen ‘Cuevinha’ de cariño y ese afecto no se gana gratuitamente. Comparan sus goles con el legendario Romario. Los cracks del Sao Paulo, como Ronaldao, (ganador de 12 títulos con el ‘Tricolor’) reconocen su técnica con el balón en los pies. Inclusive, hasta el prestigioso diario AS de España ha bautizado una de sus jugadas como ‘La Cuevinha'. Y esa especie de reconocimiento al atrevimiento lo ganaron solo históricos nacionales como Julio César Uribe con la ‘elástica’, Eduardo Malásquez con la ‘malasqueña’, y ahí nada más.



A sus 25 años de edad y con dos temporadas en el competitivo fútbol brasileño, Cueva ha sabido sostener la línea de carrera de la que le habló Ricardo Gareca en el 2015, precisamente cuando era el personaje rebelde de Alianza Lima, el ‘pataza’ de Jean Deza y el futbolista con poses de divo. Ese era Christian, un ‘Cholo’ sin rumbo que volvía a buscar una oportunidad en la capital peruana luego de su paso frustrado por España y Chile.



Paradójicamente, Cueva lleva como apodo ‘Cholo’ y lo tiene bien ganado, porque encarna a esa raza que lucha contra sus propios errores y carencias para concretar su sueño americano. Como somos todos los peruanos. Como lo es Christian, el nuevo ‘Cholo Power’, que pasó de vestir prendas sin marca importada a costar en el mercado de pases alrededor de 40 millones de dólares. Eso sí, el ex Toluca no ha dejado de descargar la música de Tony Rosado, Grupo 5 y Toño Centella.



Ojalá el tiempo nos dé la razón y veamos a Cueva de regreso a Europa, donde ya casi no existimos. Así, Christian, cuando decida retirarse del fútbol, les podrá contar a sus hijos que su carrera despegó gracias a confianza de un intelectual como el ‘Maño’ Ruíz, a la determinación de Ricardo Gareca y a la enseñanza constante de un histórico como Rogerio Ceni.



Evidentemente, la corta carrera del crack de Sao Paulo es una invitación al trabajo, a la perseverancia. Es cierto, Cueva no ha ganado la Copa Libertadores y menos nos ha clasificado al Mundial. Pero esa lucha constante del ‘10’ contra sus demonios internos debería materializarse en una charla motivacional para que las jóvenes promesas se convenzan de que el peruano por naturaleza es talentoso y capaz de reinventarse.



El fútbol peruano necesita de esos ‘Cholos’.



