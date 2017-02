Christian Cueva: "Los partidos ante Venezuela y Uruguay son finales que nos pueden llevar a soñar"

La Selección Peruana está a un mes de enfrentar a Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias y Christian Cueva ya piensa en esos dos compromisos. El volante habló de la bicolor y además se pronunció sobre un posible interés del fútbol chino.

"La Selección Peruana para mí es algo muy grande. Los dos partidos que vienen son finales que nos pueden llevar a soñar con lo que queremos, que es el Mundial. Los sueños se hacen realidad si uno quiere y lo que yo quiero es eso", dijo en RPP.

Christian Cueva también habló de un posible interés de un club de China. "Si lo hay yo dejo que lo maneje el club y mi representante. Lo que hago es dedicarme a jugar, cuando hayan cosas más claras seguro me las dirán. El tema económico influye mucho pero lo futbolístico también me importa mucho", explicó el volante.



El jugador de la Selección Peruana dijo que si la oferta se diera tendría que analizar y pensar bien pero añadió que su mira está puesta en Europa. "Mi idea es volver a tener mi revancha en Europa. Yo fui y no me gustó lo que viví, aprendí mucho sí me gustaría tener una revancha por allá y seguir creciendo", afirmó.



Christian Cueva Christian Cueva destaca en Sao Paulo.

Para el volante lo del fútbol chino va más por el tema económico y dijo que en Europa se podría conjugar ese tema con lo futbolístico.



"Por mi edad quisiera Europa pero sería llevar de la mano las dos cosas. Creo que haciendo las cosas bien, en una liga tan competitiva como la de Brasil, se puede ir a Europa. Es cuestión mía de poder esforzarme más y conseguir lo que quiero", señaló.



Christian Cueva también habló del cambio que ha vivido en cuanto a su temperamento en el campo. "En la vida todos nos equivocamos, lo que se vio en Alianza Lima no siempre fue así. Todo ese tiempo que tuve ciertas actitudes que no debieron ser", dijo.

El popular 'Cuevita' reconoció que fue duro ser eliminado de una Copa Libertadores y ser expulsado en un partido contra Garcilaso. "Esa situación me enseñó y a eso se sumó la confianza que me brindo Ricardo Gareca. Fue fundamental para mí, me dio mucha confianza para asumir un rol en la Selección Peruana y mi fortaleza más grande fue mi familia", finalizó.

