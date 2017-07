Claudio Pizarro: el duro mensaje a los jugadores peruanos y sudamericanos [VIDEO]

Desde que los años comenzaron a castigar a Perú con su ausencia constante en los Mundiales, las bocas foráneas hablaron hasta el cansancio sobre el talento nacional. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué sufrimos tanto en las Eliminatorias? ¿Por qué el Descentralizado encarna todos los males? Inclusive, ¿Por qué el fútbol sudamericano está por debajo del europeo? Y claro, los galardones de Claudio Pizarro son precisos para responder a tanta incertidumbre.

“He visto en Sudamérica un talento especial, que aquí no lo hay [Europa]. Allá ves a chicos patear un balón y dices: este tiene talento. Pero el talento no es suficiente. Necesitas alimentarte bien, trabajar físicamente, muchas cosas que van más allá de eso. Si no tiene disciplina, no llegarás a lograr nada. Si no estás preparado psicológicamente para trabajar bien, tu calidad no alcanza”, dijo Claudio Pizarro, el máximo goleador extranjero de la Bundesliga, a Fox Sports.

Evidentemente, la poca profesionalización, especialmente, en el fútbol peruano es uno de los motivos que llevaron a encadenar más de 30 años sin ir a un Mundial. Todo hace indicar que muchos pensamos en los ‘tacos’ y en las ‘huachas’ de ayer.

Por otro lado, el excapitán de la Selección Peruana destacó las diferencias que existen entre el peruano y el alemán. Asimismo, cerró cualquier posibilidad de regresar a Lima para concluir su carrera.

“Una gran diferencia entre el peruano y el alemán es la fisionomía. Los alemanes son gigantes. También la alimentación, la cultura, la disciplina, la organización, la formación, otras cosas”, concluyó Pizarro.

