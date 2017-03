Claudio Pizarro pasa por un buen momento luego de anotar un gol el fin de semana y ser considerado por la página oficial de la Bundesliga como el mejor jugador de la fecha e Alemania.

El 'Bombardero' habló de su buen momento en Werder Bremen, de la Selección Peruana y de Alianza Lima, en una entrevista realizada por GolPerú.

El Werder Bremen

"Estoy contento, ha sido un año difícil y complicado para mí por los problemas de lesiones. Si las cosas comienzan a ir bien vamos a ver lo que decido para el próximo año. Hay interés del club para que me quede pero quiero estar bien para poder jugar, rendir y divertirme. Una vez que pierda la diversión por el fútbol lo dejo. No tiene sentido seguir jugando si no te diviertes. El que no se divierte no gana".



La Selección Peruana

"Siempre que puedo veo los partidos de la Selección Peruana. Tenemos dos partidos claves y hay que ganar. Siempre estaré a disposición de mi Selección conozco bien a Ricardo Gareca y sé que quiere jugadores que estén al 100 por ciento. Lamentablemente no he tenido los partidos que hubiera querido para estar en esta convocatoria"



Miguel Trauco

"He escuchado muchas cosas buenas de Miguel Trauco. Tiene mucha calidad, lleva una vida personal tranquila y eso es muy importante. Es importante que los chicos lleven una vida privada tranquila, profesional. Ahora con tanta competencia es importante mantenerte de la mejor manera siempre"

Alianza Lima

"Se dé Alianza Lima y del fútbol peruano, Pablo Bengoechea es muy buen entrenador, esperemos que le vaya muy bien este año. Tiene equipo. Yo no voy a cerrar ninguna posibilidad a nada. Mi prioridad es Europa pero si aparece la posibilidad de Alianza Lima es para analizarla. Yo tomaré la mejor decisión para mí y mi familia".



