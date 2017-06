Como Cristian Benavente: FPF busca futbolistas de clubes que compitan fuera del Perú

Un peruano recibía indicaciones del técnico bicampeón de la Champions League, y casi nadie lo sabía. Mientras toda la atención de los peruanos en Europa se la llevaban jugadores como Farfán y Pizarro, en la filial del Real Madrid el desconocido Cristian Benavente se iba haciendo un nombre entre goles y gambetas.

Su apariencia era la de un español, pero su corazón más peruano que el ceviche. Así lo hizo saber desde el primer día en que la FPF lo contactó y el futbolista decidió hacer el pacto de por vida con los colores de la bicolor.

Oblitas: “Christian Cueva es insustituible en esta Selección"

Benavente fue un jugador importante, que siempre aportó, pero que nadie llamaba porque simplemente no había rastro de su existencia. Desde su aparición, la FPF aprendió la lección de no centrarse en un solo lugar de búsqueda y es por eso que se comenzó a rastrear al talento nacional que luce oculto en equipos fuera del Perú.

Selección Peruana Selección Peruana

La FPF se centrará esta vez en los jóvenes de las categorías entre 1999 y 2005 con el objetivo de que puedan nutrir a los combinados sub 15, sub 17 y sub 20 en un inicio.

Rendido ante ti: así narró la televisión brasileña los tres goles de Paolo [VIDEO]

La FPF invita a los jóvenes futbolistas que se estén desempeñando en cualquier equipo del mundo a contactarlos para ser evaluados. Los requisitos son pertenecer a las categorías entre 1999 y 2005, mandar sus datos, datos de los padres y un contacto con el club al que pertenecen.

NO DEJES DE LEER