Fue un empate con sabor a victoria para la Selección Peruana contra Venezuela en el estadio Monumental de Maturín. El cuadro de Ricardo Gareca emparejó el marcador, tras perder por dos goles en el primer tiempo. Inclusive, la ‘bicolor’ pudo ganarlo a los 90 minutos, pero Christian Cueva falló.



El partido de Perú fue analizado por Daniel Peredo, el periodista deportivo, quien también narró el duelo entre peruanos y venezolanos por las Eliminatorias Rusia 2018.



Los buenos pasajes de Perú en los partidos (siempre relacionados a una mayor y mejor posesión), siguen siendo insuficientes. No llegamos a ser un equipo sólido, constante y completo. En nuestras últimas visitas, más allá de los contrarios y los matices, tuvimos tres resultados diferentes (derrota en Santiago, triunfo en Asunción, empate en Maturín), pero siempre el mismo inicio: vacío, confuso, de pocas respuestas, vulnerables para que el adversario nos marque un gol.

Somos un equipo de acciones, de momentos, hasta de partidos si quieren como el de Paraguay, pero aún lejos de ser un equipo de campañas. No nos alcanza, y más allá de nuestro análisis, la gente está cansada que no alcance. Sin embargo, creemos, que hay que seguir, corregir, cambiar y consolidar. No hay otro camino para llegar.



Por otro lado, la Selección Peruana chocará contra Uruguay este martes en el estadio Nacional de Lima. Ojo a un detalle: los ‘charrúas’ llegarán al duelo goleados por 4-1 ante Brasil.

