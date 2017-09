Danilo Carando analizó el Perú vs. Argentina: "Paolo Guerrero es una bestia, deben cuidarse de él"

Lanzó la adeveretencia a toda la Selección de Argentina. Danilo Carando, el delantero de Real Garcilaso que "vio y vivió el crecimiento del fútbol inca desde adentro", como lo describen, dio una extensa entrevista con el diario Clarín sobre 'La final en La Bombonera' de este 5 de octubre ante la Selección Peruana. El 'Toro' alertó a sus compatriotas de la importancia de Paolo Guerrero en el once de Ricardo Gareca.

A Carando le preguntaron por la influencia de Ricardo Gareca en la blanquirroja y aseguró de que su llegada "fue fundamental. Armó un equipo muy ordenado, que juega bien. Y cuenta con jugadores importantes".

Sobre el jugador del cuál Argentina debe cuidarse, Carando no lo pensó. "Paolo Guerrero es una bestia. Las pelea todas y gana casi siempre. Me encanta", señaló el atacante que lamentó la ausencia de Christian Cueva de quien dijo "también está muy bien". Y como para alarmar aún más a sus compatriotas contó que a la albiceleste "le va a costar" el partido ante los de Gareca porque "juega muy bien".

Como '9', Danilo Carando habló de sus colegas que podrían estar ante Perú. "(Darío) Benedetto me encanta. Es un jugadorazo (...) Tenemos a los mejores delanteros del mundo y no descubro nada: Higuaín, Icardi, Agüero. Todos se destacan, hacen goles, salen campeones", indicó.

Sin embargo, no sabe as quien elegir para ser el '9' ante Perú, pero sí aseguró de que "cualquiera de ellos se merece el puesto", aunque "es un momento complicado y la camiseta de la Selección es muy pesada. Más ahora". ¿Incluso para Messi? -le preguntaron- y dijo que "Es el mejor de todos. No entiendo a la gente que lo cuestiona; es insólitó".

