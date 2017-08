A una década de la 'Era 'Chemo'' ¿Cuál fue la peor Eliminatoria de la Selección Peruana? 

Cómo pasa el tiempo. Un 3 de agosto de 2007, José del Solar fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Peruana, en reemplazo de Julio César Uribe. Chemo iniciaba su proceso con mucha ilusión, pero acabó entre sombras tras una lamentable actuación de la bicolor en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

José del Solar fue muy optimista en su presentación. "Estoy convencido de que tendrán que pasar cincuenta años para que Perú vuelva a tener jugadores con tanta calidad", fue la frase que lo marcó. Además, agregó que esto fue "lo que más me animó a aceptar la propuesta de la comisión. Creo que hay plantel para pelear la Eliminatoria. Tengo fe de que lo podemos lograr".

La Selección Peruana quedó en el último lugar del proceso clasificatorio al Mundial 2010, eliminado con varias fechas de anticipación y el escándalo de indisciplina en el Hotel Golf Los Incas de por medio. Esto último vetó a varios futbolistas de la bicolor, entre ellos al capitán Claudio Pizarro, quien manifestó públicamente que ahí acabó su amistad con Chemo.

Varios futbolistas simbólicos se despidieron oficialmente de la Selección Peruana en la 'Era Chemo' como Nolberto Solano y Roberto Palacios. (USI) Varios futbolistas simbólicos se despidieron oficialmente de la Selección Peruana en la 'Era Chemo' como Nolberto Solano y Roberto Palacios. (USI)

Todos los hinchas aún guardan malos recuerdos de la Eliminatoria de José del Solar, tanto por resultados como por los problemas que se vivió. Pero, ¿esta fue la peor participación de la Selección Peruana en el pre-Mundial desde su primera participación en 1957? La respuesta es no.

La Selección Peruana perdió sus cuatro partidos en las Eliminatorias a Italia 1990. Bolivia y Uruguay le ganaron a la bicolor tanto de local como de visita, quedando eliminados sin sumar punto alguno. Bajo el mando del brasileño Pepe, y Percy Rojas en la última fecha, es el peor proceso clasificatorio de Perú en su historia.

Eso sí, por porcentajes, la Era Chemo está entre las tres peores Eliminatorias de la Selección Peruana en la historia, la más baja desde que se juega bajo el formato todos contra todos (Francia 1998-actualidad). Eso no quita que el proceso más decepcionante es en la lucha para clasificar a Chile 1962.

La mejor Eliminatoria es la de España 1982, única en la que la Selección Peruana acabó invicta, con un 75% de efectividad. El proceso rumbo a Rusia 2018 está a un 42.8% a falta de cuatro jornadas.

Porcentajes de la Selección Peruana en Eliminatorias

Eliminatoria PJ Pts. Prom. 1982 4 6 75% 1978 6 8 66.6% 1970 4 7 62.5% 1998 16 25 52.1% 1966 4 4 50% 1986 8 8 50% 1974 3 2 33.3% 2006 18 18 33.3% 2014 16 15 31.2% 2002 18 16 29.6% 1958 2 1 25% 1962 2 1 25% 2010 18 13 24.1% 1994 6 1 8.3% 1990 4 0 0%

Hernán Rengifo fue el goleador de la 'Era Chemo' con cinco goles, pero, de manera inédita, fue olvidado en el hotel luego de un partido ante Colombia por Eliminatorias. (USI) Hernán Rengifo fue el goleador de la 'Era Chemo' con cinco goles, pero, de manera inédita, fue olvidado en el hotel luego de un partido ante Colombia por Eliminatorias. (USI)

¿Cuántos futbolistas convocó Chemo a la Selección Peruana?

Desde el 3 de agosto 2007, cuando lo presentaron, hasta el 18 de noviembre de 2009, que se despidió con un triunfo ante Honduras, José del Solar convocó a 83 futbolistas en casi 30 meses de trabajo. Tan solo cinco no jugaron un solo minutos. Solo por Eliminatorias, llamó a 61 y puso en cancha a 56.

"No creo que tengamos 40 jugadores para escoger. No me fijo si tiene 38 o 18 años de edad. No me interesa el DNI a la hora de convocar a un jugador, pero tiene que estar dentro de mis gustos. Me podré equivocar, pero trataré de ser lo más justo posible", declaró sobre el tema Del Solar, el día de su presentación.

Chemo dirigió en 28 partidos, ganando seis, empatando igual número y perdiendo 16, además de celebrar 23 goles, recibiendo 49. La derrota por 6-0 ante Uruguay en el Centenario, en junio de 2008, fue el punto más bajo en el mando del exfutbolista de Universitario de Deportes.