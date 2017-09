Diego Maradona: "Para Argentina no será nada fácil ganarle a la Selección Peruana" [VIDEO]

Uno de los grandes jugadores que ha tenido Argentina en su historia es sin duda alguna Diego Maradona, que compartió un video en Instagram y habló sobre el choque que debe sostener la albiceleste ante la Selección Peruana el próximo 5 de octubre en el estadio de La Bombonera.

"No quiero opinar de Argentina porque me da, no digo asco, pero quiero guardar un por ciento de respeto a los que pasaron por la lista de convocados. Contra la Selección Peruana no será fácil porque ningún partido lo es, pero tenemos muchas posibilidades", opinó el popular 'Pelusa'.



El tuit de la FIFA World Cup‏ sobre la Selección Peruana que busca mejorar tu lunes



Días atrás, Diego Maradona brindó una entrevista a la prensa de Argentina y criticó al técnico Jorge Sampaoli. También aseguró que no está de acuerdo con los jugadores convocados en las últimas fechas de Eliminatorias.

"Hoy tenemos una selección Argentina que, cuando veo la formación, me asusto. Creo que hay mejores jugadores de los que elige Jorge Sampaoli", declaró 'El 10' para DirecTV Sports.

Perú vs. Argentina: La Bombonera envió primer mensaje de aliento tras confirmación del partido



La Selección Peruana tiene 24 puntos en las Eliminatorias y buscará vencer a Argentina el próximo 5 de octubre en la cancha de Boca Juniors para dar un paso más hacia la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

TE PUEDE INTERESAR