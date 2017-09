Edison Flores anotó golazo con la Selección y habló con Depor: "Ya no sé cuántas veces vi la repetición"

Por Andrea Closa Paredes

andrea.closa@depor.pe

Llevaba más de 25 segundos mirando la pelota. Estaba solo y sin marca, pero nadie lo notaba. Los ojos de todos (peruanos y bolivianos) estaban puestos en André Carrillo. Pero Edison Flores ya lo sabía: si el balón le llegaba, remataría. Y lo hizo.



► Perú vs. Ecuador: día, hora y canal de partido por Eliminatorias Rusia 2018

Qué tal golazo te salió...

Sí, me salió un buen gol. Siempre practico remates de afuera. En esa posición donde estuve siempre caen rebotes. Ya había hablado con los extremos. Uno tiene que intentar porque es un recurso.

¿Cuántas veces has visto la repetición?

Ya no sé cuántas, pero sí varias. No pensé que me saldría desde ahí, pero ya lo tenía en mente cuando pateé.

Jugaste un poco más retrasado. ¿Te sentiste cómodo?

Es una posición en la que ya había jugado como recambio. Al inicio no tanto porque tuve que conocer la posición, pero en el transcurso me fui acomodando.

Y, según la FIFA, fuiste el jugador de la fecha...

Lo supe por las redes, pero lo tomo con mucha tranquilidad. Solo fue un partido.

Ahora vienen tres más. Contra Ecuador será fundamental. ¿Te afecta la altura?

Al principio, pero pasa. Uno tiene que estar preparado. Tendremos momentos buenos y malos, pero hay que saber dosificar y recuperarse lo más rápido posible.

Llevas cuatro goles en los últimos cinco partidos. ¿La ‘sele’ te potencia?

Es producto del juego. Igual, la camiseta de Perú es especial. Es lo máximo que se puede anhelar. No luchas por ti, sino por todo un país.

¿Pensaste que con Farfán jugarías menos?

No. Sé que vengo y no necesariamente a jugar, pero es importante para mí apoyar a mis compañeros estando o no en el campo. Si ganamos, ganamos todos.

¿Ser futbolista es complicado?

Ser futbolista no es fácil, pero uno debe dejar cosas. aferrarse a su sueño y ser el ejemplo para los demás chicos.

Edison Flores, segunda parte

A quién prefieres: ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ► Lionel Messi.



¿Tu gol con la ‘sele’ que más gritaste? ► A Uruguay.



¿A qué futbolista admiraste en tu infancia? ► A Ronaldo.



¿Eres de entrar a redes sociales? ► Sí. Haga un buen o mal partido.



¿Lo mejor del fútbol danés? ► Es rápido. Todos los clubes son parejos.



► Selección Peruana: ¿En cuánto está valorizado el once de la bicolor?