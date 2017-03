Eliminatorias Rusia 2018: toda la programación de las fechas 13 y 14.

Tras casi tres meses de descanso para la Selección Peruana, comenzó la cuenta regresiva. Este jueves se disputará la décimo tercera fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. En Depor te jugamos toda la información para que no te pierdas ningún partido.

► Cueva llega como el mejor volante con promedio de gol de Sudamérica para las Eliminatorias

Perú, que marcha octavo de diez equipos, enfrentará de visita a Venezuela y cinco días después recibirá en Lima a Uruguay en duelos donde la bicolor está obligada a vencer si no quiere quedar sin opción a lograr uno de los cupos para clasificar al Mundial.

Además, la jornada 13 de las Eliminatorias Rusia 2018 tendrá como duelo estelar el choque entre Argentina y Chile. Otros duelos interesantes son el de Colombia vs. Bolivia, Uruguay vs. Brasil y el Paraguay vs. Ecuador.

Ya para la fecha 14, la Selección Peruana recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. Por su parte, Brasil recibe a Paraguay y Ecuador a Colombia.

FECHA 13 (23 de marzo)



Colombia vs Bolivia, 15:30 horas

Paraguay vs Ecuador, 18:00 horas

Uruguay vs Brasil, 18:00 horas

Venezuela vs Perú, 18:30 horas

Argentina vs Chile, 18:30 horas



FECHA 14 (28 de marzo)



Bolivia vs Argentina, 15:00 horas

Ecuador vs Colombia, 16:00 horas

Chile vs Venezuela, 17:00 horas

Brasil vs Paraguay, 19:45 horas

Perú vs Uruguay, 21:15 horas

► Saca tus propios números: Depor te juega la calculadora de las Eliminatorias a Rusia 2018

TE PUEDE INTERESAR