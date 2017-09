Todos empujan el carro para el mismo lado: bus de la Selección Peruana no arrancó e hinchas ayudaron [VIDEO]

La frase hay que empujar el carro hacia el mismo lado se vio reflejada este martes en Quito. Y no solo porque jugadores de la Selección Peruana e hinchas trabajaron en conjunto para lograr un triunfazo, sino porque el bus que trasladó a la bicolor al aeropuerto de la capital norteña no arrancó y los aficionados tuvieron que dar una manito.

Había un cerco de seguridad que no permitía el acceso de los hinchas hasta donde estaban los jugadores. Pero una vez que estos abordaron el bus, ese cerco se rompió para que los aficionados puedan empujar el bus hasta la salida y desde ahí que pueda arrancar con todo el plantel de la blanquirroja en él.

Perú venció 2-1 a Ecuador: revive el emocionante triunfo en Quito por las Eliminatorias Rusia 2018

No hubo pifias, no hubo reclamos. Por el contrario, había como una sensación de placer entre los hinchas que ingresaron a apoyar a que arranque el bus de la Selección Peruana. Ellos regalan alegrías en el verde y los aficionados dan todo su apoyo, incluso en momentos bochornosos como este en el que la logística bicolor no tiene nada que ver.

Así se acabó el periplo de Perú en tierras ecuatorianas, sumando tres puntos de oro en las Eliminatorias Rusia 2018 y metiéndose en puestos de clasificación directa que ilusiona a todos. Así, quien no puede estar feliz.

Selección Peruana dejó Quito en multitudinaria despedida y arriba esta madrugada a Lima

La llegada de la Selección Peruana está prevista para la madrugada de este miércoles (1:00 am) y aún se desconoce si saldrán por la salida de los vuelos comerciales y tendrán contacto con los hinchas o si es que lo harán de forma privada como en la partida.