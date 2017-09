Erick Delgado: "Me reconforta que la gente me quiera en la Selección Peruana"

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, anunciará este viernes a los convocados para afrontar las dos últimas fechas de las Eliminatorias. El arquero Erick Delgado no se hace ilusiones con que su nombre aparezca. Eso sí, agradece a los hinchas que lo piden.

"Me reconforta que la gente me pida. De repente no hubiera sucedido eso hace diez años y también sé que a veces no me piden porque simplemente son hinchas de Alianza Lima, Universitario u otro equipo", señaló el 'Loco' Delgado tras el triunfo edil sobre Cantolao.



Selección Peruana: ¿habrá sorpresas en la convocatoria de Ricardo Gareca?

Delgado indicó de que como cualquier futbolista, le encantaría representar a su país. Sin embargo, entiende que existen otros factores que determinan la elección de los jugadores. "He luchado por todos los medios, con mis armas y no estuve. Lo respeto, pero nunca he disparado", apuntó.

A pesar de eso, el meta de Deportivo Municipal le deseó suerte a la Selección Peruana en esta etapa decisiva de las clasificatorias al Mundial Rusia 2018. Además de jugador, también es hincha de la bicolor.

"Soy un peruanos más. Que a la selección le vaya muy bien. Ojalá le hagamos un buen partido a Argentina", finalizó el arquero, quien aseguró seguirá esforzándose con la camiseta de la 'Academia'.

