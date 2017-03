Erick Osores le respondió así a hincha que comparó a Perú con el Barcelona

El debate se puso bueno en Fútbol en América. Los periodistas Erick Osores, Gonzalo Núñez y Richard de la Piedra discutieron sobre las chances de la Selección Peruana con miras al Mundial Rusia 2018.

► Selección Peruana: Nolberto Solano revivió gol contra Uruguay en el Centenario de 2004

Para defender su posición de que la bicolor está muy lejos del objetivo, Osores le respondió a un hincha: "La otra vez un muchacho me preguntó si no había visto lo que hizo el Barcelona contra el PSG. Sí, Barcelona. Barcelona de diez partidos juega bien once. Perú es distinto. Intenta jugar bien, pero le llegas una vez y le haces cuatro goles. Perú puede tener buena intenciones, pero parte de jugar bien es defender bien. Perú no defiende bien".

Por otro lado, Gonzalo Núñez también fue tajante: "De los últimos 5 partidos la Selección Peruana ganó uno, ahora tenemos que ganar los últimos 5. Hoy si estaríamos con 12 puntos que son los que tenemos en la cancha, estaríamos afuera y esa es la realidad".

La discusión empezó cuando Richard de la Piedra aseguró que "mientras hayan chances hay que seguir luchando".

► Selección Peruana: las 5 claves para conseguir un triunfo ante Uruguay

TE PUEDE INTERESAR