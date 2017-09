Uno de los temas de conversación en todas las mesas del país es el partido crucial que la Selección Peruana sostendrá ante la de Argentina el 5 de octubre en 'La Bombonera'. Luis Guadalupe no ajeno a eso. Es más, el exdefensa de la bicolor tuvo una peculiar forma de expresar su apoyo.

Mediante Facebook, el 'Cuto' compartió una carta pública hacia el entrenador argentino Ricardo Gareca. El exjugador precisó que el autor es un familiar, pero coincide en cada una de las palabra de la composición.

"'Tigre' ya se escuchó mucho sobre tu próximo duelo contra tu país. Tu nombre ha estado en la boca de todo el Perú. Fox Sports no ha dejado de mencionarte. Ocupan programas enteros para mencionar el respeto que nos tienen y reconocen también su miedo. Eres como el hit del momento, pero no seas como muchos hit. Tú no pases de moda. ¡Vamos!, conviértete en un clásico", dicta parte de la misiva.

Luis Guadalupe compartió carta pública a Ricardo Gareca. (Facebook)

La publicación le pide a Gareca que deje de lado el amor por su patria y trate de hacer su mejor trabajo con la Selección Peruana en Buenos Aires por las Eliminatorias. Solo así tocará la gloria en todos los sentidos.

"Mi intensión no es meterte candela. Al contrario, es animarte a ser histórico para el mundo y casi un héroe o hasta inclusive un Dios para este país, que sí reconoce tu talento. Animarte", apuntó.

