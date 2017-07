Felices Fiestas: goza con los goles más gritados de la Selección Peruana. 

Esa es mi tierra, ese es mi Perú. Llegamos a la etapa más bonita del año para nosotros, es hora de celebrar nuestras Fiestas Patrias y que mejor que un recuento de los goles más gritados de la bicolor para una fecha tan especial.

Desde el 'Chorrigolazo' a Paraguay allá por el 2004, hasta el 'bombazo' de Paolo Guerrero, previa limpiada de piso con Godín, ante Uruguay. Alístate, porque los siguientes videos te van a emocionar.

Gol de Johan Fano a Argentina:



Mucha gente ya había dado por perdido el partido, la gente en las tribunas se alistaba para salir del Monumental, cuando de repente el 'Loco' Vargas recibió la energía de más de 30 millones de peruanos, dejó regado a Bataglia y sacó un centro preciso para que Fano solo la empuje y se desate una locura que duró varios días en el Perú.

La mano de 'Ruidíoz':



El gol que no debió ser, pero que no nos importó. Lo gritamos con el alma. Y es que con la mano o no, cuántas veces más podremos decir que nos dimos el lujo de eliminar a Brasil de una Copa América. Los peruanos amanecimos roncos después de esta hazaña.

La 'foca' contra Chile:



Nuestra última oportunidad para seguir con vida en las Eliminatorias. Chile jugaba mejor, pero no podíamos dejar que nos falte el respeto en casa. Y a los 88 minutos, Yoshimar Yotun se mandó un jugadón para dejar solo a Jefferson Farfán y desatar la locura en el Nacional. Para muchos, este es el gol más gritado de la historia.

Juan Carlos Mariño a Uruguay:



Pocos daban algo por este equipo, pero en el 2007 dimos un verdadero batacazo al bajarnos 3-0 a Uruguay. El camino a la victoria lo marco Juan Carlos Mariño, con un espectacular golazo imposible de olvidar.

Inmortal 'Chorrigolazo':



El más lindo de todos. El golazo de Roberto Palacios a Paraguay en el 2000 y su celebración inédita con el polo 'Te amo Perú'.

