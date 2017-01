Fernando Nogara: el entrenador bielsista que busca clasificarnos al Mundial Sub 20

La discípulos de Marcelo Bielsa han ido creciendo, no solo a lo largo del continente, sino en todo el mundo. Perú es una escala para muchos de ellos, y uno de los más recordados es Claudio Vivas, quien fue mano derecha del exitoso DT argentino por varios años. En esa línea, Fernando Nogara, como preparador físico, iba ganándose un nombre lejos a su país junto a otros bielsistas del fútbol mundial.

"Estoy agradecido con Vivas porque fue la persona que me abrió las puertas para llegar al fútbol", fue una de las declaraciones de Fernando Nogara cuando era asistente de Daniel Ahmed en Sporting Cristal. Sin embargo, este no fue uno de los primeros recuerdos del ahora entrenador de la Selección Peruana Sub 20 en nuestro país, sino habría que remontarse al 2013, cuando se hizo conocido al ser entrenador de Unión Comercio.

Fernando Nogara no la pasó muy bien en Moyobamba. Cinco meses fue el tiempo que estuvo frente al 'Poderoso de Altomayo', porque los resultados nunca estuvieron de su lado: apenas dos triunfos, cinco empates y seis derrotas. La última, ante Sporting Cristal, y por goleada 3-0 en el IPD de Moyobamba, terminó marcando el fin de su era.

Fernando Nogara declaró que el "Fair Play es una mentira en el fútbol" luego del polémico gol de Piero Alva a 'Chiquito' Flores en 2013. (Foto: Celso Roldán / Video: You Tube)

"Este fue mi último partido como entrenador de Unión Comercio. Si bien algunos partidos jugamos bien y merecimos tener más puntos, a veces hay que ser inteligentes y dar un paso al costado para que el técnico que prosiga tenga tiempo para tratar de revertir esta situación", señaló Fernando Nogara, horas después de haber culminado su etapa en el club de Moyobamba.

Pero no solo eso. Pese a las críticas, hablar de Fernando Nogara es describir a una persona ligada al fútbol formativo desde muy joven. Daniel Ahmed, otro de sus mentores, lo convenció de montar un proyecto formativo muy ambicioso en Atlas de México. Fueron años de éxito para ambos, que también trabajaron junto a Mariano Soso y Claudio Vivas en su últimos tiempos por tierras mexicanas.

Sin embargo, Fernando Nogara tuvo ese traspié ya mencionado en Unión Comercio a inicios del 2013 y desapareció por un tiempo en el Perú.

Recién el 2015 volvió a la órbita del balompié nacional, cuando Daniel Ahmed lo llamó para tomar el puesto de asistente técnico en Sporting Cristal tras la salida de su amigo Mariano Soso, quien se fue a dirigir a Real Garcilaso. Allí, su trabajo pasó a ser silencioso y los logros del equipo significaron un gran avance en la carrera del actual entrenador de la Selección Peruana Sub 20.

Daniel Ahmed y Fernando Nogara trabajando juntos en Sporting Cristal en el 2015 (USI) Daniel Ahmed y Fernando Nogara trabajando juntos en Sporting Cristal en 2015 (USI)

Pero una decisión de Ahmed a finales del 2015 cambió el rumbo de la carrera de Fernando Nogara. Daniel ya tenía un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para que el 2016 asuma el cargo de director de la Unidad Técnica del Fútbol de menores. El proyecto era muy ambicioso. Hasta cierto punto, similar al de Atlas en México. Y Fernando junto a Ahmed dejaron el Rímac para mudarse a San Luis.

Desde ese entonces, Fernando Nogara asumió el cargo de la Selección Peruana Sub 20 tras la salida del 'Chino' Rivera. Un cambio de aires que era necesario, pero que generó muchas críticas. Hay quienes acusan de 'amiguismo' dentro de la FPF, a pesar de que la carrera de Nogara ha sido ligada desde mucho tiempo atrás al fútbol formativo.

Y si bien los resultados siempre terminan siendo un buen indicador en los procesos, Fernando Nogara ha sabido ser cauteloso en sus palabras con respecto a las pretensiones que maneja esta Selección Peruana Sub 20. ¿Para qué estamos, realmente? Una respuesta que no se puede dar por ahora, sino que finalmente se responderá al fin del Sudamericano en Ecuador. Lo cierto es que, como bien argumenta el mismo entrenador: "la entrega no es negociable en mi equipo".

La Sub 20 debuta este jueves ante Argentina en Ibarra.

NO DEJES DE LEER