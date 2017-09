En Argentina se vive un escándalo, luego del pobre empate que sacaron los de Jorge Sampaoli ante Venezuela. Consecuentemente, la ‘albiceleste’ quedó en el quinto lugar, por debajo del mismísimo Perú, con el que chocará la próxima fecha en un duelo de vida o muerte.

“Te voy a ser sincero, no me importa si tiran un ‘caño’, todo con el cuchillo en la boca, porque este sí es el partido y la van a pasar mal. Este sí lo es, este es y basta. Ahora sí tienen 90 minutos, muchachos, para meterle ‘chuchillo’”, dijo Óscar Ruggeri, comentarista de Fox Sports.

En ese sentido, el exfutbolista y campeón del Mundo en México 86 criticó severamente al cuadro de Jorge Sampaoli, un fiel creyente de que la construcción ofensiva pasa primero por los pies del arquero.

“A mí no me vengan con que yo quiero que salir con Romero y se la tire al central. El central se la da allá. No. ¿Viste como salimos jugando? 50 toques. Dejen de romper los huevos con los 50 toques. Basta de 70, 80, 100 toques. En dos toques podemos hacer un gol, y hagamos el gol. Ganémosle a Perú, porque tenemos que ir al Mundial”, agregó Óscar Ruggeri.

Cabe destacar que la Selección Peruana visitará a Argentina el 5 de octubre. Una victoria del cuadro de Ricardo Gareca, los pondría muy cerca del Mundial de Rusia 2018.

