El buen momento de la Selección Peruana generó que la popularidad del técnico Ricardo Gareca aumente; incluso que se piense en su continuidad con miras al siguiente proceso mundialista. Franco Navarro, exentrenador de la bicolor, apoya esa postura.



"Debería continuar así clasifiquemos o no a Rusia 2018, porque esto es algo que él ha desarrollado. Ha permitido el crecimiento de Perú", declaró el técnico de UTC de Cajamara en RPP.

El 'Pepón' confesó que no tenía confianza en que la Selección Peruana peleara por la clasificación cuando se inició la clasificatoria. Sin embargo, su opinión cambió cuando vio el trabajo del 'Tigre'. "La verdad me sorprende y me alegra que lo hayamos hecho. Ricardo Gareca tiene una idea clara de juego y el país está a la expectativa", agregó el peruano.

Franco Navarro no solo le tiró flores a Gareca. También elogió a Paolo Guerrero, de quien manifestó que contagió su liderazgo a sus compañeros. Sostuvo que eso será vital para el choque contra Argentina, en La 'Bombonera'.



"Perú tiene un líder neutral que puede transmitir seguridad tanto dentro como fuera de la cancha, y ese es Paolo Guerrero. Nos ha demostrado un crecimiento y una personalidad increíble", apuntó Franco.

La bicolor tratará de clasificar al Mundial de Rusia 2018 cuando enfrente en la última fecha doble de las Eliminatorias a Argentina el próximo 5 de octubre y cinco días más tarde a Colombia en Lima.

