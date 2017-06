Gareca recordó polémico gol con el que dejó a Perú sin Mundial: "¿Y si se usaba el VAR?", le preguntaron

La Selección Peruana estuvo a un paso de clasificar al Mundial México 86’, pero Ricardo Gareca le dio el boleto a Argentina con un gol en el minuto final. Sin embargo, aquel tanto que sentenció el 2-2 definitivo, fue polémico por un empujón de Pasculli a Chirinos que el árbitro Arphi Filho nunca vio. "¿ Y si se usaba el VAR (sistema de videoarbitraje que se prueba en la Confederaciones)?", le preguntaron al 'Tigre', que por ironías del fútbol, hoy lucha por clasificar a Perú a Rusia 2018.

"Si el árbitro lo cobra es válido. Perú siempre tuvo chances y dependía de Perú. Fue un partido difícil para Argentina en todo aspecto y se logró la clasificación en forma angustiante", respondió Gareca entre risas.

El técnico de la Selección Peruana también recordó que a pesar de ser fundamental en la clasificación de Argentina, no jugó el Mundial, ya que el técnico Bilardo prefirió llevar a Valdano, Almiron y Pasculli.



"No fui por cuestiones que tienen que ver con el técnico. Son decisiones. Me costó en algún momento, pero me tocó entender que Bilardo tenía que resolver y resolvió. Pudo haber muchas cosas, pero las decisiones hay que tomarlas y él las tomó. Me ha tocado a mí también tomar decisiones difíciles y no me queda nada más que comprender que simplemente no fue para mí".

Mira el resumen del 2-2 entre Perú y Argentina.

Para terminar, Ricardo Gareca aseguró que su paso de Boca Juniors a River Plate como jugador fue una situación complicada al ser los dos equipos los más grandes de Argentina. "Las situaciones que nos tocan vivir forman el carácter. Son vivencias y de eso se aprende".

