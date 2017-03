Han pasado más de 11 años desde que Gerardo Pelusso se despidió de Lima, en medio de aplausos y festejos por conquistar un título nacional con Alianza Lima. De hecho, el técnico mantiene intacto el recuerdo de nuestro fútbol: sus carencias, sus potenciales y, sobre todo, el talento futbolístico del que todos hablan, pero pocos entienden y hasta parece una técnica del engaño.



Pelusso, ahora, es un técnico top graduado con honores, que responde a nuestro llamado telefónico con la misma humildad con la que ganó títulos en Uruguay, Paraguay y la ansiada Copa Sudamericana con Independiente de Colombia. Con una mirada más enriquecida, 'Don Pelu' hace una crítica a nuestro medio, destaca el valor de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la Selección Peruana, aplaude el crecimiento de Miguel Trauco y toma a Reimond Manco (al que hizo debutar oficialmente) para resumir nuestro fútbol: mucho talento, pero poco compromiso.



(Foto: USI) Pelusso destacó a Paolo Guerrero y Christian Cueva (Foto: USI)

Perú y Uruguay son dos selecciones de estilos distintos y que pasan por momentos emocionales muy desiguales

Principalmente, la gran importancia del partido se debe a la posición que tiene cada uno en la tabla. Para Perú, es una final, porque está obligado a ganar para seguir con vida en las Eliminatorias. Uruguay, en cambio, busca salir de esa incomodidad que se le generó a partir de una goleada ante Brasil. Además, los de abajo ganaron y le metieron presión. A estas alturas, no es un secreto que Perú saldrá a jugarle por abajo a un recio Uruguay.



En ese sentido, Perú depende mucho de la trascendencia de Cueva para jugar bien y progresar en ataque...

Christian Cueva es un excelente jugador, que está llegando a la madurez de su fútbol. Hace mucho rato, el muchacho mostraba su buen fútbol, pero era inmaduro, sin las cosas claras. Los años pasan y ha tomado consciencia de lo corta que es esta profesión. Consecuentemente, vive un buen momento en una liga competitiva como Brasil, la cual se ve reflejada con la Selección Peruana.



Precisamente, en ese ataque tenemos muy poquito, pero tenemos a un crack como Paolo Guerrero...

Guerrero ya está fuera de discusión. Es un centro delantero que todos quisiéramos tener. Uruguay, por suerte, tiene a dos figuras como Suárez y Cavani. Usted le puede preguntar a 50 técnicos en el planeta si le gustaría tener a Paolo en su equipo, y todos le van a decir que sí. Es un extraordinario jugador.



(Foto: Facebook) Miguel Trauco es indiscutible en Flamengo. (Foto: Facebook)

¿Cuánto le ayudará a Miguel Trauco tener al lado a Guerrero en Flamengo?

Ojo a un detalle. Trauco juega y destaca en una posición muy difícil de ejercer. Hay muy pocos laterales izquierdos con esa calidad. Y en Sudamérica, todos los técnicos buscamos eso precisamente.



UNA MIRADA A NUESTRO FÚTBOL

Ha cambiado mucho el fútbol peruano, desde que usted se fue de Alianza Lima en el 2006.

Yo quiero felicitar al trabajo en menores que vienen desarrollando. Siempre fui un crítico de la organización; es decir, de la base de su fútbol juvenil, porque no había un plan claro. El déficit de Perú es la formación de sus jugadores. Ahora, ya invierten fuertemente, gracias a la visión de un empresario como Edwin Oviedo. Un consejo: no siempre pueden pensar que uno o dos futbolistas les solucionarán la vida. Se tienen que preocupar por seguir en esa línea de inversión a largo plazo.



Siempre nos dicen que el futbolista peruano es talentoso por genética, pero siempre la indisciplina termina por hundirlos.

Se trata de la formación total del jugador: empezar a trabajar a edades tempranas, hacerlos competitivos, alimentarlos bien, etc. La disciplina es solo un aspecto. Esto es como una fruta o verdura: si no la cuida, no va a cosechar. El tema es muy simple. Cuando el fútbol comenzó a competir a nivel de menores, Perú quedó relegado. Cuando las competencias eran espontáneas, Perú tenía grandes jugadores.



¿De qué manera aportó Ricardo Gareca a este crecimiento del fútbol peruano?

Más que eso, considero que Gareca es un gran entrenador, de los mejores, de los más competentes. Pero carece de esos jugadores bien formados.



REIMOND, EL EJEMPLO



En su paso por Alianza, vio a muchos jóvenes con talento como Reimond Manco, ¿por qué se fracasa en esa formación?

A los 16 años, lo ascendimos al primer equipo. Pero ahí se quedó. Era un chico con talento, que no tenía un trabajo sólido en menores y se quedó como una promesa más. El fútbol peruano está lleno de jugadores como Reimond Manco.



El día que Pelusso hace debutar a Manco. (Foto: Depor) El día que Pelusso hace debutar a Manco. (Foto: Depor)

¿Le gustaría dejarle un mensaje a Manco, que acaba de salir de Zamora por no mostrar un nivel bajo?

No tengo ningún mensaje para dejarle. Todo se lo dije cuando lo tuve. Fui claro y él sabe lo que tiene que hacer. Algún día madurará. Ojalá y no sea ya más tarde de lo que es.



SOBRE ALIANZA LIMA



¿Qué hace actualmente Pelusso luego de su salida de Catar?

Acabo de llegar a Uruguay. Me he tomado un descanso como técnico. Hasta mediados de año no trabajaré. Sin embargo, mis labores no paran. Estuve en el Sudamericano Sub 17 que se jugó en Chile, haciendo un trabajo para el Grupo de Estudios Técnicos de la CONMEBOL. Analizamos a jóvenes promesas, equipos en emergencia, etc.



Usted fue el último técnico que sacó campeón a Alianza Lima. Ahora, el club contrató a otro uruguayo, como Pablo Bengoechea, esperanzado en que se repita su buena campaña.

Bengoechea es un técnico de selección. Estuvo con un gran líder como es Sergio Markarián. Por encima de cualquier análisis, siempre quiero que le vaya bien a Alianza Lima. Siempre lo sigo. Alianza es medio Perú, un fenómeno social.



