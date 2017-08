Instagram: Jefferson Farfán fue troleado por Paolo Guerrero y se desquitó a Carlos Zambrano en vivo [VIDEO]

El buen ambiente que reina entre los jugadores de la Selección Peruana es el mejor que ha llegado hasta las redes sociales. Este lunes, Jefferson Farfán se animó a hacer una transmisión en vivo en Instagram sin imaginar que sus amigos de la bicolor entrarían en él para tratar de ponerlo al centro. Uno le ganó el duelo y puso en apriesto al atacante. El otro salió perdiendo.

El gran ganador de la noche fue Paolo Guerrero, quien provocó a 'La Foquita' a que lance "la Bomba". El delantero del Lokomotiv Moscú se puso nervioso y le respondía que "no hables así. Después la gente va a hablar h..." o también frase como "Paolo, no seas malo con tu boca. No seas frío", repetía a cada rato mientras que el 'Depredador' escribía en su muro y provocaba la risa de todos.



Pero la cosa no quedó ahí. Minutos después Jefferson Farfán, quien está voceado a volver a la Selección Peruana para estos partidos decisivos contra Bolivia y Ecuador, recibió otro mensaje en el que lo querían poner al centro. Era Carlos Zambrano quien 'recibió su vuelto' y se fue del Instagram en vivo con una derrota.

"Ah! Yo soy show, Carlos Zambrano. No me hagas sacar tu video, así que mejor te quedas calladito. Más 'pallares con tallarines' contingo y Bellavista, La Punta, Callao", le respondió 'Jeffry' al 'Kaiser' quien solo atinó a despedirse mientras que los fans le advertían que tenga cuidado "que se despierta el León". "Qué se va a despertar -respondió 'La Foquita' ese solo es malo en la cancha".



Sea convocado o no a la Selección Peruana, Jefferson farfán siempre cae bien entre sus compañeros con quienes la sbromas están a la orden del día.



